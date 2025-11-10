Ronald Koeman schoof maandag aan bij de persconferentie om zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen toe te lichten. De bondscoach van het Nederlands elftal sprak echter ook over AZ-talent Kees Smit, die niet bij de selectie zit. Koeman trok een opvallende vergelijking met een ster van FC Barcelona.

Smit maakte de afgelopen periode veel indruk. Zo speelde hij sterk in de gewonnen topper tegen Ajax, scoorde hij voor AZ de winnende goal tegen Sparta en liet hij zich ook van zijn beste kant zien in het duel met Premier League-club Crystal Palace in de Conference League. Koeman houdt de 19-jarige middenvelder goed in de gaten, al leidde dat nog niet tot een plek in het grote Oranje. Hij staat echter wel op een lijstje.

Vergelijking tussen Kees Smit en Pedri

"Kees Smit is wel een jongen, daar zal ik niet teveel over zeggen, maar ik heb ooit Pedri meegemaakt en ik zie dingen bij hem...", reageerde de bondscoach op de persconferentie. Hij hoopt echter dat de AZ-middenvelder door die uitspraak niet naast zijn schoenen gaat lopen. "Dat is niet de bedoeling. Gisteren (5-1 nederlaag tegen PSV, red.) was ook een andere wedstrijd voor hem. Maar wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap. Hij is wel één van de spelers die op het lijstje staat."

Koeman kwam later nog terug op waarom Smit hem doet denken de Barcelona-speler. "Het wegdraaien, het scannen, de tweebenigheid en de beweeglijkheid, dat zag ik ook bij Pedri." Toch tempert hij direct de verwachtingen: "Als Smit de helft van zijn carrière krijgt, dan zijn we in Nederland heel blij."

Cruciale duels

Oranje speelt komende week de laatste twee duels in de WK-kwalificatie. De ploeg van Koeman gaat vrijdag op bezoek bij Polen en bij winst is Nederland zeker van deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Als dat niet lukt, kan Oranje zich drie dagen later alsnog plaatsen in het thuisduel tegen Litouwen.

