Etienne Vaessen heeft een boekje open gedaan over zijn gedrag én de nasleep ervan tijdens FC Groningen - Ajax. De keeper provoceerde en kreeg vervolgens doodsbedreigingen naar zijn hoofd. "Ik vond het heel heftig."

Vaessen is momenteel met Suriname op de Gold Cup. Een ronde verder gaan zit er niet meer in voor Natio, maar er staat nog wel een groepswedstrijd op het programma. De doelman van FC Groningen speelt nog tegen de Dominicaanse Republiek. Vanuit de Verenigde Staten sprak hij met VI om terug te blikken op de situatie bij Groningen tegen Ajax.

Na afloop van de wedstrijd (2-2) ontstond er een opstootje, waarbij Vaessen rake klappen uitdeelde. Hij werd daar drie duels voor geschorst. Na afloop kreeg hij doodsbedreigingen: "Ik vond het heel heftig. Ik wist heus wel dat ik wat doms had gedaan. Maar het bleef maar doorgaan, een week lang."

'Ik provoceerde zelf ook'

"Ik snap de frustratie. Ik provoceerde zelf ook. Had ik ook niet moeten doen. Want ik snapte ze ook, de pijn van het missen van de titel." Door het gelijkspel kwam Ajax uiteindelijk één punt te kort voor de titel. PSV werd uiteindelijk landskampioen.

FC Groningen was ook niet zo blij met de situatie. "De club vond het ook niet slim, laat dat duidelijk zijn. Maar ze kennen me, weten wat ik meegemaakt heb en hoe ik in elkaar zit. Ze hebben me gestraft, maar ook hulp aangeboden en zijn achter me gaan staan."

