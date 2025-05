Veelbesproken Nederlandse scheidsrechter krijgt hoofdrol van UEFA in Champions League-finale

De Champions League-finale tussen Inter en PSG krijgt op 31 mei een extra Nederlands tintje. Buiten de spelers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, kleurt ook de arbitrage oranje in de Allianz Arena. De UEFA heeft de absolute hoofdrol weggelegd voor een Roemeen, maar zijn assistenten zijn Nederlands.

Dennis Higler is door de UEFA aangesteld als videoscheidsrechter voor de Champions League-finale tussen Internazionale en Paris Saint-Germain op zaterdag 31 mei. Pol van Boekel assisteert hem, meldt de UEFA. De wedstrijd in München staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs.

Veelbesproken Higler

Higler is een veelbesproken scheidsrechter dit seizoen. Eerder floot hij Ajax - AZ en kreeg hij de woede over zich heen van alle Ajax-tegenstanders door AZ'er Alexandre Penetra met rood van het veld te sturen. Hij gaf toen zelf ook zijn fout toe. In de Europese competities werd hij ook bekritiseerd tijdens de halve finales tussen FC Barcelona en Inter.

Serdar Gözübüyük

De UEFA heeft voor de andere Nederlandse arbiters geen rol in de finales van de Europa League (Manchester United - Tottenham Hotspur) en Conference League (Chelsea - Real Betis). Maar in hetzelfde stadion als waar de Champions League-finale wordt gespeeld, krijgt ook Serdar Gözübüyük een rol. Hij is de vierde official tijdens de Nations League Finals.

Denzel Dumfries

Higler gaat in ieder geval een rol spelen in de finale van de Champions League en zal extra scherp op Dumfries moeten letten. De vleugelspeler van Inter pakte zelf de hoofdrol in het tweeluik met FC Barcelona. Hij scoorde én gaf assists tijdens de twee sensationele wedstrijden, die in 7-6 eindigden.

Veel ervaring

Higler is inmiddels meer dan 130 keer internationaal aangesteld als VAR of assistent-VAR. Hij was onder meer actief bij het EK 2022 en het WK onder 20 in 2023. Higler is door de UEFA ook aangesteld als VAR voor het EK voor vrouwen later dit jaar. Van Boekel is meer dan tweehonderd keer internationaal als VAR of assistent-VAR actief geweest. Hij was in die hoedanigheid al drie keer eerder betrokken bij een Champions League-finale en vijf keer eerder bij een Europa League-finale.

