Nederlandse VAR Dennis Higler krijgt ervan langs in Spanje: 'Ze hebben iets tegen FC Barcelona'

Het was een waanzinnige Champions League-avond met een knotsgekke ontknoping in de halve finale tussen Inter en FC Barcelona. De Italiaanse club werd na verlenging de winnaar, maar volgens Spaanse media werden zij geholpen door het Nederlandse VAR-duo Dennis Higler en Pol van Boekel.

Dat schrijft Mundo Deportivo. De Spaanse krant omschrijft het duo als 'Nederlandse stripfiguren die iets tegen Barcelona hebben'. De VAR was bepalend bij een penalty voor Inter, die de 2-0 opleverde.

Pau Cubarsí voerde een tackle uit op Lautaro Martínez. Scheidsrechter Szymon Marciniak oordeelde dat dat geen overtreding was, maar werd door Higler naar de kant gehaald. Na het zien van de beelden oordeelde de Poolse arbiter dat de ingreep van Cubarsí niet volgens de regels was en gaf hij een strafschop.

'Foute ingreep'

De journalisten van MARCA lieten tijdens het duel in een radio-uitzending direct weten de beslissing van Higler niet te begrijpen. "Ik heb het nu tachtig keer teruggekeken en ik zie geen contact tussen de verdediger en de aanvaller." Volgens hen is het 'een foute ingreep van de VAR'. "Dit is geen penalty. Als de scheidsrechter fluit, dan moet hij Cubarsí ook direct een rode kaart geven en dat deed hij niet."

Vrije trap

Maar volgens de Spanjaarden had ook Barcelona een strafschop moeten krijgen, zo schrijft Mundo Deportivo. Marciniak wess later in de wedstrijd, bij een stand van 2-2, naar de stip na een tackle op Lamine Yamal. Volgens de VAR gebeurde dat echter buiten het strafschopgebied en dus kwam er een vrije trap.

"Dit is heel controversieel. Yamal hield zich staande en het contact vond plaats binnen het strafschopgebied. Het is een penalty uit het boekje. De regel is dat de overtreding beoordeeld moet worden op de plek waar het eerste contact plaatsvindt. Dat was binnen de zestien meter."

Barcelona ging met een 2-3-voorsprong de blessuretijd in en leek de eerste Champions League-finalist te gaan worden. Maar in minuut 90+3 scoorde Francesco Acerbi voor Inter en werd het verlenging. Daarin maakte Davide Frattesi de beslissende 4-3.

