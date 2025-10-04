Kevin van Veen (34) maakte vrijdagavond als invaller voor het eerst in bijna een jaar tijd weer speelminuten. De spits van FC Eindhoven zit nog altijd in een zware periode, maar er is wat licht aan het einde van de tunnel. "Nu hier staan in een Eindhoven-shirt, als Eindhovense jongen, nog ademend, ben ik blij en trots dat ik niet heb opgegeven."

Een 3-1 nederlaag bij MVV, maar Van Veen kan trots terugkijken op zijn eerste speelminuten voor FC Eindhoven. De spits, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van FC Groningen, is door een diep dal gegaan. "We hebben verloren dus dat is balen, maar voor mij persoonlijk was dit echt mooi", vertelt Van Veen bij ESPN. "Ik hoop al een tijdje op speeltijd, maar ik wist dat ik dit fysiek niet aankon. Ik heb bijna een jaar niet gespeeld of zelfs getraind door wat redenen."

Huiselijk geweld

Die redenen zijn niet mals. Van Veen werd in Schotland door zijn ex-vrouw beschuldigd van huiselijk geweld. Toen zij zwanger was zou hij haar uit bed geduwd hebben. De voetballer ontkent dit en het werd een hele juridische procedure. Dat hakte erin bij Van Veen. "Ik zit nog altijd in een hele donkere, zware tijd en dit is toch een lichtpuntje."

Door al deze persoonlijke malaise kwam Van Veen niet aan voetballen toe. "Ik heb heel lang depressief in mijn bed gelegen en ben heel lang niet naar buiten geweest. Om hier nou te staan ben ik persoonlijk heel blij, en ik denk mijn familie ook wel, want iedereen maakte zich zorgen."

Dochtertje

Zijn dochtertje sleepte hem door deze moeilijke periode heen. "Als ik haar niet had gehad, weet ik niet of ik hier nu nog wel zou staan", stelt Van Veen. "Nu hier staan in een Eindhoven-shirt, als Eindhovense jongen, nog ademend, ben ik blij en trots dat ik niet heb opgegeven." Nu moet de weg omhoog ingezet worden voor Van Veen. "Hopelijk kan ik weer gaan scoren en met een lach op het veld staan. Ik heb nog wel wat dingen te verwerken privé, dus hopelijk komt dat goed."

