In Engeland zijn ze weer in de ban van Paul Gascoigne. De voormalig topvoetballer (58) worstelde jarenlang met problemen zoals een alcoholverslaving en kwam dit weekend weer vanwege vervelend nieuws in de publiciteit. Er zijn zorgen om hem zijn nadat hij in ernstige toestand zou zijn aangetroffen in zijn woning.

Een vriend zou Gascoigne vrijdag in een minder bewuste toestand hebben aangetroffen in de slaapkamer van zijn huis. The Sun meldt dat hij die vrijdag met spoed naar het ziekenhuis is gebracht en hij op de intensive care ligt.

Steve Foster, de vriend die hem vond, liet in een korte verklaring weten dat Gazza 'iedereen wil bedanken voor de steun toe hij heeft gekregen van zoveel oude vrienden die hem het beste wensen.' Momenteel zou de spraakmakende oud-topvoetballer nog in het ziekenhuis liggen en moet hij waarschijnlijk nog enkele dagen daar blijven. "Het ziekenhuis is momenteel de beste plek voor hem", stelt Foster.

Verslavingen en therapie

Die uitspraken zorgen uiteraard voor speculaties, zeker gezien het turbulente verleden van Gascoigne. De Brit was een uitstekende voetballer bij onder meer Newcastle United, Tottenham Hotspur, SS Lazio en Glasgow Rangers, maar hij kampte ook met enorme privéproblemen. Hij was lange tijd verslaafd aan alcohol en ging 27 jaar geleden voor het eerst in therapie. Het bleek helaas niet de laatste keer dat het nodig was.

Zo werd hij in 2010 opnieuw naar een afkickkliniek gestuurd nadat hij was betrapt op rijden onder invloed. Enkele jaren later kreeg hij een contactverbod nadat hij zijn ex-vriendin lagstigviel. Ook sprak hij openlijk over zijn gedachtes om zelfmoord te plegen.

Hoopvol interview

Nog geen twee maanden geleden gaf de markente Engelsman nog een hoopvol interview aan The Mirror. Tegen het medium stelde hij zich beter dan ooit te voelen. "Ik hoop dat ik nu op een punt ben gekomen dat ik met een ander en positiever beeld kan terugkijken op allse wat ik hem meegemaakt. Na al die jaren in de schijnwerpers, vind ik dat het tijd is dat mense mijn ware aard leren kennen." Dit najaar verschijnt er een nieuw boek over het 'echte' leven van de voormalig topspeler.