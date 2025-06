Paul Pogba heeft een contract getekend bij AS Monaco. De Fransman keert terug in het profvoetbal. Hij diende sinds februari 2024 een dopingschorsing uit. Bij AS Monaco komt hij met een bijzondere teamgenoot te spelen.

De 32-jarige ex-superster krijgt een tweede kans van AS Monaco. Volgens Marca tekent de 91-voudig international voor Frankrijk een tweejarig contract. Hoewel Pogba de jeugdopleiding van Le Havre doorliep, speelde hij nooit een wedstrijd op het hoogste niveau van Frankrijk.

Ex-wereldkampioen Paul Pogba openhartig in schokkend interview: 'Ik was gesloopt' Paul Pogba heeft zijn boekje opengedaan over de afgelopen tijd. De 32-jarige Franse middenvelder heeft flink wat tegenslagen te verwerken gehad. Hij onthulde hoe zwaar deze tijd voor hem is geweest.

Neef van kidnapper

Pogba heeft een aantal rumoerige jaren achter de rug. In 2022 werd hij onder schot gehouden door zes personen in een poging hem te kidnappen en losgeld te eisen. Het zestal eiste een bedrag van dertien miljoen euro. De actie van de groep mislukte. Onderdeel van het zestal was Mathias Pogba, de bloedeigen broer van Paul en ex-speler van Sparta Rotterdam.

Maar hij was niet de enige belangrijke persoon in het leven van Pogba die hem verraadde. Een jeugdvriend van Pogba, Mamadou C., ontving een celstraf van vijf jaar. Opvallend genoeg is Mamadou C. de neef van het Monaco-talent Soungoutou Magassa. Pogba komt volgend seizoen dus te spelen met de neef van zijn kidnapper.

Soungoutou Magassa voor Frankrijk op het EK onder 21:

i Soungoutou Magassa. Getty Images

Laatste wedstrijd

De 21-jarige Magassa is niet zomaar een speler in de jeugd van Monaco. Hij speelde vorig seizoen 21 wedstrijden in de Franse competitie voor de nummer drie van de Ligue 1. Met Frankrijk onder 21 werd hij in de halve finale van het EK uitgeschakeld tegen Duitsland onder 21 (0-3).

De transfer van Pogba werd zaterdagmiddag officieel bekendgemaakt. Hij speelde op 9 maart 2023 zijn laatste wedstrijd. Dat was in het shirt van Juventus, de club waarmee hij vier keer het Italiaans kampioenschap mocht vieren.

Alles over Ligue 1

Check hier het laatste nieuws over Ligue 1, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.