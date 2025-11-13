Luis Rubiales is donderdagavond met eieren bekogeld bij zijn eigen boekpresentatie. De Spanjaard is de veelbesproken voorzitter die een omstreden kus op de mond gaf aan Jenni Hermoso na de WK-finale tussen Spanje en Engeland.

Dat was op 20 augustus 2023, toen de Spanjaarden zich tot wereldkampioen kroonden. Rubiales pakte de speelster vol op de mond, wat wereldwijd live te zien was op televisie. Hermoso zei later dat ze zich 'niet op haar gemak' voelde en dat het zonder toestemming gebeurde. De beelden gingen viraal en zorgden voor een grote rel in binnen- en buitenland.

Rubiales hield vol dat het gebeurde na wederzijdse toestemming. Hermoso kreeg bijval van haar teamgenotes, die zeiden dat de voorzitter ongelijk had. Meer dan 80 speelsters wilden uiteindelijk niet meer voor Spanje als hij aanbleef als voorzitter. Na veel rumoer stapte Rubiales in september 2023 op.

Boekpresentatie

Rubiales presenteerde het boek ‘Matar a Rubiales’, wat zoveel betekent als 'Rubiales Vermoorden'. In dat boek vertelt hij zijn kant van het verhaal over de veelbesproken kus en hoe hij daarna is behandeld. De 48-jarige trainer werd vervolgens bekogeld met eieren door een man, die direct uit de zaal werd verwijderd.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

Rubiales kreeg in februari van dit jaar van de rechter een boete van 10.800 euro vanwege de omstreden kus op de mond. Ook moet hij een schadevergoeding van ongeveer 3000 euro betalen aan Hermoso. Er geldt daarnaast een contact- en gebiedsverbod van één jaar. Rubiales mag niet binnen een straal van 200 meter van de speelster komen. Zij ging overigens in beroep tegen de straf.