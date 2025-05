Veelbesproken voetballer geeft emotioneel interview met zijn vrouw: 'Het is hartverscheurend'

Topvoetballer Marc Cucurella en zijn vrouw Claudia Rodriguez spreken openhartig over de autismediagnose van hun oudste zoon, de vierjarige Mateo. In het programma "Married to the Game", dat het dagelijkse leven van Premier League-voetballers volgt, deelt de Spaanse Europees kampioen van 2024 zijn emotionele verhaal.

"We merkten al iets anders aan Mateo toen hij ongeveer 13 maanden oud was, maar het was een lang proces om de diagnose te krijgen. Toen hij jonger was, was het makkelijker, maar naarmate hij ouder werd, werd het steeds lastiger", vertelt een geëmotioneerde Cucurella.

'Erg ongelukkig'

De situatie werd nog complexer toen de Spaanse international in de zomer van 2022 van Brighton naar Chelsea verhuisde. "Hij begon op school en was erg ongelukkig. We wisten niet wat we moesten doen. Je moet zelf oplossingen vinden en je voelt je slecht omdat je er niet op voorbereid bent. Je bereidt je voor om moeder te worden, maar niet om moeder te zijn van een kind met autisme. Het was hartverscheurend om hem zo van streek te zien", aldus Claudia Rodriguez.

'Constant op zoek naar oplossingen'

De kleine Mateo zit nu op een speciale school en zijn ouders zien vooruitgang: "Soms zegt hij een paar woordjes en herhaalt die. We werken elke dag voor hem. We weten niet wat de toekomst brengt, maar we doen er alles aan om hem de beste kansen te geven. Ik ben onlangs naar Madrid gegaan zodat hij onderzoeken kon ondergaan. We zijn constant op zoek naar oplossingen, dat is alles wat we kunnen doen", vertelt Cucurella's vrouw in het tweede seizoen van "Married to the Game", dat onlangs op Prime Video is verschenen.

Cucurella werd met Spanje Europees kampioen vorig jaar zomer. Hij werd veel uitgefloten door het Duitse publiek, vanwege een opmerkelijk incident in één van de wedstrijden met Spanje. Als verdediger van Chelsea werd hij in de Premier League in het begin van het seizoen nog bejubeld én bekritiseerd. Hij is bekend vanwege zijn opvallende haardos.

