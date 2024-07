Waarom de Spaanse speler Marc Cucurella uitgefloten wordt tijdens EK-finale tussen Spanje en Engeland

Marc Cucurella krijgt het behoorlijk te verduren tijdens de finale van het EK tegen Engeland. Net als in de halve finale wordt hij elke keer door het publiek uitgefloten als hij de bal heeft. Maar waarom doen ze dat? Wij leggen het voor je uit.

Cucurella was de gebeten hond tijdens de finale tussen Spanje en Engeland zonder dat er nog maar iets was gebeurd tijdens het duel. De linksback werd enorm uitgejouwd, maar dat kwam niet uit de vakken met supporters van de twee finalisten. Het komt juist uit de delen van het stadion waar voetbalfans uit het gastland Duitsland zitten. Dat gebeurde ook al tijdens de halve finale tegen Frankrijk.

Live EK 2024 | Cole Palmer schiet Engeland weer naast Spanje in finale, komt er nog een winnaar in de reguliere speeltijd? Spanje en Engeland strijden zondagavond in Berlijn om de Europese titel in de finale van het EK voetbal 2024. De Spanjaarden kunnen voor de vierde keer het EK winnen en daarmee recordhouder worden, terwijl Engeland gaat proberen voor de eerste keer Europees kampioen te worden. De finale is om 21.00 uur begonnen en is live te volgen via dit artikel.

Dit is waarom Marc Cucurella wordt uitgefloten

Spanje was in de kwartfinales met 2-1 te sterk voor gastland Duitsland en Cucurella was daar een van de hoofdrolspelers. Hij scoorde niet, maar leek strafbaar hands te maken in het eigen strafschopgebied. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor wees echter niet naar de stip en ook de VAR greep niet in. Dat zorgde voor veel woede bij de Duitse fans.

De handsbal was daarna het gesprek van de dag en een oud-scheidsrechter verklaarde zelfs dat het hele land verbaasd was over de beslissing. Hij vond het een duidelijke strafschop. Er werd zelfs over 'het drama van de extra tijd' gesproken.

Keiharde kritiek op scheidsrechter na Spanje - Duitsland: 'Echt heel erg slecht, die mag naar huis' Hij was al onderwerp van gesprek tijdens Nederland - Frankrijk en ook tijdens de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland viel scheidsrechter Anthony Taylor enorm op. En dat is voor een scheidsrechter geen goed teken. Hij liet een aantal harde overtredingen onbestraft en zag een discutabel penaltymoment over het hoofd. Duitse en Spaanse media zijn keihard voor de Engelse scheidsrechter.

Overigens vond Cucurella het zelf ook niet vreemd dat er discussie kwam over zijn handsbal. "Ik begrijp dat het een enigszins dubieuze situatie was. De scheidsrechter maken de beslissingen en als zij zeggen dat het geen hands was dan zeg ik ook dat het geen handsbal was," vertelde hij tegen BILD.

Verspilde kaartjes

De linksback was echter wel verbaasd over de fluitconcerten aan zijn adres. Hij sprak zich daar na de wedstrijd tegen Frankrijk dan ook duidelijk over uit. "Het maakt weinig uit, maar het is wel een beetje triest dat sommige mensen naar deze wedstrijd kwamen om alleen maar een speler uit te fluiten. Sommige fans hebben kaartjes verspild die ook voor fans hadden kunnen zijn die echt zouden genieten van de wedstrijd", zei hij tegen The Athletic.

Spaanse verdediger snapt niet waarom Duitse fans juist hém uitfluiten: 'Het is een beetje triest' Marc Cucurella heeft weinig begrip voor de fluitconcerten van met name Duitse voetbalfans wanneer hij de bal heeft tijdens de halve finale tegen Frankrijk en de finale tegen Engeland. De verdediger van Spanje staat zondagavond ook weer negatief in de schijnwerpers.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.