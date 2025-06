Veelbesproken vrouw van topvoetballer onthult bedreigingen die haar man krijgt: 'Ik maak je man af'

Alvaro Morata ontvangt nare doodsbedreigingen na zijn gemiste penalty in de Nations League-finale tegen Portugal. Dat meldt zijn vrouw Alice Campello via Instagram. Ze vraagt zich af of mensen zich wel beseffen dat het over een voetbalwedstrijd gaat.

"Ik maak je man af zodra ik hem op straat zie, laat hem maar uitkijken waar hij loopt. Ik laat hem geen moment alleen, en zijn kinderen ook niet, die maak ik met mijn eigen handen af. Ik hoop dat niemand het overleeft", zo klonk het verschrikkelijke bericht dat Campello kreeg via Instagram.

De bedreigingen kwamen na de verloren Nations League-finale tegen Portugal, waarin de spits van Galatasaray een cruciale penalty miste. Morata, aanvoerder van Spanje die in de verlenging inviel voor Mikel Oyarzabal, had de kans om de stand op 4-4 te brengen, maar Diogo Costa stopte zijn inzet. Daarna kon Unai Simón de winnende penalty van Rúben Neves niet keren, waardoor Portugal de beker pakte.

Topvoetballer en vrouw 5 maanden na veelbesproken breuk weer samen: 'Liefde wint altijd' Alvaro Morata en zijn vriendin Alice Campello zijn weer bij elkaar. Dat heeft het stel bekendgemaakt via Instagram. Vijf maanden geleden verbraken ze hun relatie om een opmerkelijke reden. Het leidde tot veel geruchten, maar inmiddels is er geen wolkje meer aan de lucht.

Steunbetuigingen

Naast de doodsbedreigingen deelde Campello ook talloze steunbetuigingen op social media. "Hallo Alice, ik weet niet of je dit bericht leest, maar ik schrijf je alleen om te zeggen, en dit ook aan Álvaro door te geven, dat er veel mensen zijn die hem steunen vanwege zijn carrière en harde werk. Laat je alsjeblieft niet van de wijs brengen door slechte en jaloerse mensen. Jullie hebben een prachtig gezin en dat is wat echt telt", stond er in één van de berichten.

"Alice, wat verschrikkelijk, al die reacties over Morata die jij ook moet lezen. Heel veel sterkte voor jullie gezin. Mensen zijn zo hard en beseffen niet hoe kwetsend woorden kunnen zijn. Álvaro zou niet zo succesvol zijn als hij was als hij niet goed was, het was een fout, jammer. Maar dit soort haat is onacceptabel. Sterkte voor je man, voor jou en voor jullie prachtige kinderen", schreef een ander.

Vrouw van topvoetballer onthult reden achter veelbesproken relatiebreuk: 'Grootste fout van mijn leven' Alice Campello, de vrouw van Spaanse voetballer Alvaro Morata, heeft zich uitgesproken over hun veelbesproken relatiebreuk. De twee gingen vorig jaar zomer uit elkaar, vlak nadat Morata Europees kampioen was geworden met Spanje. "We hebben er beiden van geleerd."

Relatie

Morata en Campello hebben een bewogen jaar achter de rug als het gaat om hun relatie. Vorig jaar zomer werd de spits van Spanje Europees kampioen, maar niet veel later werd bekend dat zijn relatie met Campello voorbij was. Die scheiding hield vijf maanden stand, want in januari kwamen ze weer bij elkaar. Campello noemde de scheiding vervolgens 'de grootste fout van haar leven'.