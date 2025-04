Vrouw van topvoetballer onthult reden achter veelbesproken relatiebreuk: 'Grootste fout van mijn leven'

Alice Campello, de vrouw van Spaanse voetballer Alvaro Morata, heeft zich uitgesproken over hun veelbesproken relatiebreuk. De twee gingen vorig jaar zomer uit elkaar, vlak nadat Morata Europees kampioen was geworden met Spanje. "We hebben er beiden van geleerd."

Het stel maakte in januari bekend weer terug bij elkaar te zijn. Er werd gespeculeerd dat het kampioensfeest na de EK-finale of de overstap van Morata van Atlético Madrid naar AC Milan de reden was voor de breuk. De 32-jarige voetballer is al sinds 2016 samen met de 30-jarige influencer en ze hebben samen vier kinderen.

Dochter van sportlegende gaat in de fout met haar kleding en laat per ongeluk iets te veel zien Paulina Gretzky is in de Verenigde Staten niet alleen bekend als de dochter van ijshockeylegende Wayne, maar ook als de vrouw van profgolfer Dustin Johnson. Gretzky moedigde dit weekend haar man aan tijdens een toernooi, maar daar liet ze per ongeluk iets te veel van haar lijf zien.

'Grootste fout'

In het Italiaanse tv-programma Verissimo sprak Campello zich uit over de breuk. "Het was de grootste fout van mijn leven", vertelt ze. Nu ze weer bij elkaar zijn, zijn ze gelukkiger dan ooit. "We zeggen het elke dag: ik snap niet hoe we die beslissing hebben kunnen nemen. Deze ervaring heeft ons allebei veel geleerd, omdat we hebben gezien hoe het leven zonder elkaar is."

Er werd gesuggereerd dat de spanningen tussen de twee afgelopen seizoen werden veroorzaakt door de gang van zaken na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1). Campello zou alleen met hun vier kinderen en haar vrienden het veld op willen komen na de overwinning. Daardoor mochten de ouders en andere familieleden van Morata niet op het veld om de titel met hem te vieren.

Topvoetballer en vrouw 5 maanden na veelbesproken breuk weer samen: 'Liefde wint altijd' Alvaro Morata en zijn vriendin Alice Campello zijn weer bij elkaar. Dat heeft het stel bekendgemaakt via Instagram. Vijf maanden geleden verbraken ze hun relatie om een opmerkelijke reden. Het leidde tot veel geruchten, maar inmiddels is er geen wolkje meer aan de lucht.

Depressief

Maar volgens Campello speelden de problemen al langer. Dat had ook te maken met de geboorte van dochter Bella in 2023. Zij moest in die periode vechten voor haar leven. "Daardoor raak je al snel depressief en zijn er meer momenten van zwakte", aldus de influencer.

Het heeft haar erg veranderd. "Het ging lange tijd niet goed met me. En dat had ik zelf niet eens door." Na de breuk met Morata zag ze in dat de relatie met hem niet het probleem was. Dat gebeurde ook dankzij haar familie. "Ik ben erg close met mijn vader en hij was echt boos. Hij kon niet begrijpen hoe twee mensen die zo van elkaar houden zoiets moois kapot kunnen maken."

"Ik ben heel dankbaar voor mijn familie en de waarden die ze aan mij hebben overgedragen. Ze zeggen me altijd waar het op staat." De verhuizing naar Milaan bleek dus ook niet de reden voor de breuk. Inmiddels zijn de twee alweer vertrokken naar een ander land.

Galatasaray

Morata werd namelijk verhuurd aan Galatasaray en dus woont het koppel inmiddels in Turkije. In een eerder interview met Hola liet Campello zich positief uit over hun nieuwe woonplaats. "Het is goed voor ons om weer een eigen plek te hebben waar we alleen zijn."

"We zijn relaxt en samen met onze familie. We worden hier niet vaak aangesproken op straat en kunnen een heel normaal leven leiden. Dat is goed voor ons op dit moment", besluit ze.