Hij is één van de meestbesproken voetballers van het moment in Nederland: Wouter Goes. Met zijn provocerende gedrag en soms onsportieve maniertjes zorgt hij voor enorm veel ophef in de voetbalwereld, maar hij probeert zelf zo rustig mogelijk te blijven onder de zee van kritiek.

Week in week uit, zijn de acties van Goes het onderwerp bij vele talkshows. De verdediger van AZ lijkt er geen moeite mee te hebben om tegenstanders uit te lokken tot een overtreding en zelf is hij ook niet vies van een keer knijpen of krabben tijdens een corner. Analisten noemden Goes al 'ziek' en keurden zijn gedrag al meermaals af. De verdediger probeert zichzelf echter zo veel mogelijk af te sluiten van die kritiek.

Geen interviews

Goes geeft al een tijdje geen interviews meer en dat is een bewuste keuze van zijn club AZ. In gesprek met het Noordhollands Dagblad vertelt de verdediger echter over hoe hij hij kijkt naar de kritiek die er soms op hem is. "Elk momentje wordt uitgemolken. Maar soms heb ik even geen zin om over een bepaalde situatie te praten, omdat ik weet dat het dan alleen maar ’groter’ wordt gemaakt."

Voor Goes is één ding echter heel duidelijk, de verdediger is niet van plan om te veranderen door de storm aan kritiek. "Ik ga niet veranderen, ik blijf mezelf. De mensen om me heen zeggen me echt wel waar het op staat, wat ze van dingen vinden. Maar ik verander niet omdat mensen in praatprogramma’s iets zeggen. Kijk, praatprogramma’s gaan mij niet opstellen of kopen. Het gaat erom dat mensen die er voor míj toe doen, zien welke ontwikkeling ik doormaak. De rest is bijzaak."

Nieuwe woning

Goes kocht ondanks een nieuwe woning aan, aldus Bekende Buren. Het appartement van de verdediger ligt in Amsterdam Zuid, op zo'n tien kilometer van de Johan Cruijff ArenA. Daar kreeg hij het vorig speelweekend aan de stok met Ajax-spits Wout Weghorst. De maniertjes van Goes irriteerden de spits mateloos en hij besloot in de slotfase een elleboogstoot uit te delen. De verdediger ging gewillig naar de grond, maar Weghorst kreeg uiteindelijk geen rode kaart, maar geel.