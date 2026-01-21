Wouter Goes werkt sinds een tijdje met een mental coach, om zijn nare maniertjes onder controle te houden. Maar de verdediger van AZ spreekt hardop zijn twijfels uit over de invloed die de coach op hem uitoefent.

Dat het werkt, is een ding dat zeker is. Goes is een stuk behoudender in het veld. "Het helpt me eigenlijk enorm, ik denk dat ik snel progressie zie", zei hij na afloop van AZ - Excelsior (1-1) bij ESPN. "Hij houdt me rustiger op het veld en ik kan meer mijn eigen spel spelen. Maar niet dat ik over de rooie ga, ik denk dat je meer balans ziet."

De wedstrijd tussen AZ en Excelsior was de zonder Maarten Martens als trainer van de Alkmaarders. Hij werd ontslagen na een lange periode van wisselvallige resultaten. Lee-Roy Echteld neemt het stokje van hem over en stond tegen Excelsior voor het eerst aan het roer.

Goes twijfelt aan mental coach

Goes nam het in het gesprek voor Martens op en zei dat de fout bij de spelersgroep - en niet de trainer - lag. Wat hem nog meer opviel, is dat de resultaten minder zijn sinds Goes naar die mental coach gaat. "Alleen ik zit nu een beetje in twijfel: nu winnen we de wedstrijden niet en toen ik in het rode was wel. Dat vind ik nog een beetje lastig. Ik voel me ook echt goed, dus ik hoop dat het snel mag uitbetalen in drie punten."

