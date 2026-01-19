Een historische zege op Ajax bleek geen reddingsboei voor AZ-coach Maarten Martens. De clubleiding heeft besloten om de Belg per direct de laan uit te sturen en dat zag ex-trainer Gertjan Verbeek al wel aankomen. "Hij was simpelweg de spelersgroep kwijt, zijn boodschap kwam niet meer over", zegt Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Er is natuurlijk wel wat meer aan de hand bij AZ, want ze hebben natuurlijk in de winterstop ook al ingegrepen door de twee assistenten te vervangen. Dat betekent dat er al geen goede chemie was tussen de stafleden", doelt Verbeek op het vertrek van Kenneth Goudmijn en Nick van Aart, die plaatsmaakten voor Ron Vlaar en Sjoerd Woudenberg. "Nou, dat is wel heel kortstondig geweest…"

'Geen overtuiging bij Martens'

De voormalig succescoach van AZ, die de KNVB Beker won met de Alkmaarders, vermoedt dat de problemen dieper lagen. Zo zag hij dat Matěj Šín niet klaar was om in te vallen en dat het strijdplan van Martens op het veld niet werd opgevolgd. "Hij zei na afloop: we hadden een plan, maar de spelers hielden zich er van af het begin niet aan. Schijnbaar heeft de trainer dus moeite om het plan met overtuiging bij zijn spelers neer te leggen. Dat geeft wel stof tot nadenken", concludeert Verbeek.

Het ontslag van Martens kwam voor hem dan ook niet onverwacht. "Ik was bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle en zei toen al: gezien de interviews gaat hij het de komende weken héél erg zwaar krijgen. Het verbaasde mij dus ook niet dat hij een dag later ontslagen werd. Hij is simpelweg de spelersgroep kwijt, zijn boodschap komt niet meer over. Als spelers al niet meer de discipline hebben om hun zaken voor elkaar hebben…”

Opvallende timing

Opvallend blijft de timing wel. Nog geen week eerder boekte AZ immers een historische 6-0 overwinning op Ajax. "Dat klopt, maar het koord waar hij op balanceerde was natuurlijk al héél dun", nuanceert Verbeek. "AZ spreekt van te voren altijd heel duidelijk een doelstelling af. En als je dat niet haalt, dan heb je gehaald en dreigt ontslag. Er was te weinig vertrouwen in en goede afloop."

'Hij was nog weleens rebels'

AZ-directeur Max Huiberts maakte inmiddels bekend dat Lee-Roy Echteld het seizoen afmaakt als hoofdtrainer. Hij schuift door van Jong AZ naar de hoofdmacht. "Het is voordeel voor AZ is dat ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Het is altijd beter om een trainer aan te stellen waarvan je een beeld hebt, want je weet maar nooit wat je krijgt met een trainer van buitenaf", aldus Verbeek, die Echteld goed kent. “Ik heb met hem gevoetbald, nou die had wel een harde aanpak nodig. Hij was nog weleens rebels. Ze zeggen altijd: boeven vangen boeven, nou dan hebben ze een goede aangesteld", sluit hij lachend af.

