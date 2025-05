Veldbestormer wil voetballer slaan en zet zichzelf voor gek: 'Tragische dag'

Bij de wedstijd tussen IFK Göteborg en Östers IF in de Zweedse topcompetitie (Allsvenskan) heeft een toeschouwer zich misdragen. Daarbij richtte hij gelukkig geen schade aan, behalve dat hij zichzelf totaal voor gek zette en daarvan de hele wereld laat meegenieten.

Een supporter van Göteborg kreeg het voor elkaar om uit de tribunes te breken en het veld te betreden. Dat was op het moment dat de uitploeg op voorsprong was gekomen. Kennelijk moest de toeschouwer zijn frustraties kwijt. Hij poogde een speler van Östers een oplawaai te geven.

Circus

Die speler, Sebastian Starke Hedlund, trok net op tijd zijn hoofd omlaag, waardoor de armzwaai van de belager alleen door de lucht kliefde. Vervolgens rende Hedlund weg, waarna de hooligan op koddige wijze voorover viel. Direct bemoeiden andere spelers van Östers zich met de situatie, ook waren er enkele stewards ter plekke.

Ifk Göteborg vs Östers If incident!



Supporter invades pitch and throws a punch on a player. #ifkgbg #ifkgoteborg #Allsvenskan pic.twitter.com/5SvbCtInm0 — Wayne Glensky (@WayneGlensky17) May 15, 2025

Maar daarmee was het hele circus nog niet ten einde. De hooligan maakte zich los van de spelers en stewards, rende over de achterlijn en vervolgens achterlangs het doel, waarna hij probeerde zich over de reclameborgen heen te hijsen en zich in het publiek te mengen. Daarvoor bleek hij niet snel en atletisch genoeg, waarna hij alsnog werd beetgenomen.

Gestaakt

De scheidsrechter besloot iedereen naar binnen te roepen. Pas één uur later werd de wedstrijd weer op gang gebracht, al gaven de spelers van Östers aan dat ze liever niet meer op het veld wilden verschijnen. Uiteindelijk wonnen de gasten met 0-1.

El partido entre el Goteborg y el Oster fue suspendido durante varios minutos después de que un aficionado del Goteborg saltara al terreno de juego para intentar agredir a un jugador visitante.pic.twitter.com/WCxAh8IA35 — GRADA B pro (@GradaBpro) May 15, 2025

Boos

Martin Foyston, trainer van Östers, verklaarde dat zijn spelers in de kleedkamer wilde blijven. Maar hij vond het verstandiger om wel weer op te dagen, uit vrees voor een straf van de Zweedse voetbalbond. "Ik ben heel boos", zei Foyston tegen Sweden Herald.

"De spelers ook. We wilden eigenlijk vertrekken en naar huis gaan. Maar dan zouden we reglementair verliezen met 3-0. Is dat nou nodig? Het is een tragische dag voor het Zweedse voetbal. We hadden als bond en als land de mogelijkheid om een voorbeeld te stellen. Die kans is niet benut. Dit kan weer gebeuren, is het niet volgende week, dan wel later. En we hadden hier de kans als competitie om te bewijzen dat we het niet pikken."