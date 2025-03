200 belletjes en 7000 foto's: Zweedse wereldkampioene start zaak tegen stalker

In Zweden is de zaak tegen de stalker van langlaufster Frida Karlsson begonnen. De 25-jarige Zweedse wereldkampioene werd elf maanden lang gestalkt door een man van 65. Tijdens de zaak kwamen enkele opvallende dingen aan het licht.

Elf maanden lang werd Karlsson, die dit jaar wereldkampioen werd op de 50 kilometer freestyle in het langlaufen, gestalkt door de man, die dus veertig jaar ouder is dan zij. Het resultaat: 200 belletjes aan het adres van de langlaufster en zo'n zevenduizend foto's van Karlsson op de telefoon van de stalker.

'Bevriend'

De zaak draait vooral om de sociale media van Karlsson. De man gelooft dat Karlsson contact met hem had via haar berichten op bijvoorbeeld Instagram en dat de twee ook echt bevriend waren. "Je kan het zien als een artistieke aanpak en ik wil ook dat het zo gezien wordt", zei de stalker zelf.

Toch was het contact niet alleen digitaal. De stalker zocht Karlsson op bij haar huis en kreeg een contactverbod. Dat weerhield hem echter niet. Zo zou hij naar Tenerife hebben willen reizen om de daar van een blessure revaliderende Karlsson te bezoeken. Ook schreef hij een brief naar Mia Karlsson, de moeder en manager van de langlaufster. Deze werd vanzelfsprekend genegeerd. "Ik ben eigenwijs en geef niet op", zei de stalker daar zelf over.

"Hij bedoelt het niet slecht. Of hij over de grens is gegaan en dit een straf verdient zullen we moeten zien, maar hij zegt dat hij alleen maar goede bedoelingen had", vertelt de advocaat van de stalker. Karlsson zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Emma Raducanu

Het is niet voor het eerst dit jaar dat een bekende sportster gestalkt wordt. Eerder kwam de Britse tennisster daarmee in aanraking. Tijdens een wedstrijd in Dubai zag ze haar stalker in het publiek zitten en barstte ze in tranen uit. "Ik wist niet hoe ik die partij uit moest spelen", zei Raducanu daar later over.