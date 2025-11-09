Ajax verloor zondag met 2-1 bij FC Utrecht en na afloop ging het vooral over de afgekeurde goal van Wout Weghorst. De Ajax-spits haalde na afloop zelf hard uit naar scheidsrechter Danny Makkelie. Daar kan analist Kenneth Perez wel begrip voor opbrengen, al kijkt hij wel wat anders naar het moment dan Weghorst.

Weghorst dacht Ajax vlak voor rust op voorsprong te zetten, maar na een ingreep van de VAR ging er een streep door de goal. Makkelie liet in eerste instantie doorspelen toen Lucas Rosa de bal veroverde en wees zelfs naar de bal. De VAR oordeelde echter dat hij de bal helemaal niet speelde en liet Makkelie naar de beelden kijken, die dezelfde conclusie trok en de goal alsnog afkeurde. Tot grote woede van Weghorst, die bij ESPN hard uithaalde naar de scheidsrechter. De Ajax-spits trok het nog breder door te stellen dat de Nederlandse arbiters zich vaak achter de VAR verschuilen.

'Dat is een groot woord'

Analist Kenneth Perez reageerde bij diezelfde zender direct op de harde uitspraken van Weghorst. "Dat snap ik heel goed. Je hoopt dat de scheids de baas blijft. Of de VAR nu denkt dat dit een overtreding is, heb je altijd de vrijheid als scheids om bij je beslissing te blijven."

De oud-speler van onder meer Ajax, PSV en AZ kan Makkelie wel begrijpen: "Wout Weghorst zegt 'hij wijst naar de bal'... je kan wel wijzen naar de bal, maar die wordt niet gespeeld. Dan moet je ook kijken, raakt hij Zechiël wel of niet. Ik kan me voorstellen dat hij naar de kant loopt en denkt dat hij de bal raakt, dan kijkt, ziet dat hij de bal niet speelt en dat het een overtreding is."

Perez snapt de frustratie bij Ajax aangezien Makkelie in de wedstrijd juist veel liet doorspelen, maar vind de uitspraken van Weghorst wat overdreven: "Ik kan me best voorstellen dat ze bij Ajax denken in de geest van de wedstrijd. Alleen de regel is dat de VAR hem naar de kant kan roepen en dan moet de scheidsrechter beslissen of hij daar wel of niet in meegaat. Dat het schandalig is, is een groot woord."

