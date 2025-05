'Vergeten' Feyenoorder laat Juventus op laatste speeldag in Italië flink schrikken met goal en assist

Juventus was bijna door toedoen van een in de vergetelheid geraakte ex-Feyenoorder niet in de Champions League beland volgend seizoen. Ridgeciano Haps liet de Italiaanse topploeg flink schrikken op de slotdag van de Serie A.

Juventus heeft zich dankzij een 3-2-zege bij Venezia op de slotdag van de Serie A geplaatst voor de Champions League. De ploeg van coach Igor Tudor eindigde als vierde en mag net als kampioen Napoli, Internazionale en Atalanta komend seizoen deelnemen aan het belangrijkste clubtoernooi.

Plaatsing in eigen hand

Juventus had plaatsing in eigen hand en boekte een moeizame zege bij het tegen degradatie strijdende Venezia. Uit een voorzet van oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps maakte Daniel Fila al in de 2e minuut de 1-0 voor de thuisploeg. Juventus boog de stand voor rust nog om. Eerst scoorde Kenan Yildiz, gevolgd door een treffer van Randal Kolo Muani.

Eerste goal van het seizoen

In de 55e minuut was het Haps die de fans van Venezia weer hoop bezorgde: 2-2. Het was zijn eerste doelpunt van het seizoen. Haps moest niet veel later met een blessure naar de kant. Daar zag hij hoe Manuel Locatelli Juventus vanaf de strafschopstip toch weer op voorsprong zette: 2-3. Het betekende de degradatie voor Venezia. Haps speelde in het verleden 71 duels voor Feyenoord en 77 voor AZ. Hij is ook international van Suriname.

AS Roma

AS Roma en Lazio hadden ook nog kans op plaatsing voor de Champions League, mits Juventus niet zou winnen. AS Roma deed in de uitwedstrijd tegen Torino wat het moest doen. Met Devyne Rensch als late invaller en Anass Salah-Eddine op de bank werd met 2-0 gewonnen in Turijn. De doelpunten werden gemaakt door Leandro Paredes en Alexis Saelemaekers.

Geen Europees voetbal Lazio

Lazio verloor op eigen veld van Lecce (0-1) dat zich daardoor handhaafde in de Serie A. Empoli was het slachtoffer en keert net als Venezia en Monza terug naar de Serie B. AS Roma plaatste zich voor de Europa League. Lazio zag Fiorentina dankzij een 3-2-zege bij Udinese passeren en mist daardoor zelfs deelname aan de voorronden van de Conference League.

