'Vergeten' Oranje-international ongelukkig bij Franse club: 'Het is niet bevallen'

Samen met Marten de Roon en Teun Koopmeiners won Hans Hateboer vorig jaar met Atalanta de Europa League. Hij vertrok naar Stade Rennes in de Franse Ligue 1, maar die stap blijkt achteraf niet de juiste te zijn geweest. "Daar heb ik geen rekening mee gehouden."

De Nederlandse vleugelverdediger stapte vorige zomer over naar middenmoter Stade Rennes. Hateboer hoopte zijn successen bij Atalanta te vervolgen, maar zijn Franse avontuur blijkt een stuk lastiger te gaan dan verwacht.

Hij maakte in één seizoen liefst drie trainers mee: na Julien Stéphan hield Jorge Sampaoli het amper twee maanden vol. De voormalig Senegalees international Habib Beye is de nieuwe trainer van Hateboer.

Wisselingen

"En dan ook nog met al die wisselingen die er geweest zijn en hele verschillende formaties en verschillende systemen waarin we speelden. Het is wennen. Ik kwam op een andere positie te staan. Sta nu meer als centrale verdediger in plaats van aan de zijkant", vertelt hij in een interview met Viaplay.

De 13-voudig Oranje-international behoorde in het begin van dit seizoen nog tot de basis van de huidige nummer 11 van de Franse competitie. De laatste maand is hij op een zijspoor beland. In de drie laatste wedstrijden maakte hij geen minuut.

'Het is niet bevallen'

"Ik speel nu niet, dus dat is gewoon kut", vertelt de ex-Groninger eerlijk. Hij is zelfs al aan het kijken naar een uitweg. "Ik heb maar voor twee jaar getekend om te kijken of het bevalt. Bevalt het niet, dan is het makkelijker om weg te gaan. En ja kijk, het is niet zo bevallen als ik dacht. Dus we gaan deze zomer wel kijken voor iets anders."

Hateboer vertrok relatief vroeg uit Nederland. Na een aantal goede seizoenen bij FC Groningen maakte hij een opvallende transfer naar Atalanta, waar hij successen beleefde en acht seizoenen onder contract stond. "Ik heb natuurlijk in Groningen succesvolle jaren gehad, daarna bij Atalanta hele succesvolle jaren. Ja dat het ook een keer minder kan gaan, dat is gewoon op dit moment zo."

