Veel buitenlandse interesse in talentvolle Nederlander: Oranje dreigt 22-jarige spits kwijt te raken

Nederlands talent Emanuel Emegha valt op bij Strasbourg en dat is ook in het buitenland opgemerkt. De 22-jarige spits speelt sinds 2023 bij Jong Oranje, maar wordt in Nigeria gezien als mogelijke opvolger van steraanvaller Victor Osimhen, waardoor de voetbalbond hem probeert te overtuigen tot een overstap.

Bij het Franse Strasbourg is Emegha dit seizoen goed voor veertien doelpunten in 27 wedstrijden. De club strijdt momenteel om kwalificatie voor de Champions League. Dat valt ook in Nigeria op.

De spits is, op basis van zijn afkomst, speelgerechtigd voor drie nationale teams: Togo (geboorteland van zijn vader), Nigeria en Nederland. Hoewel de spits momenteel bij Jong Oranje speelt, mag hij nog switchen zo lang hij nog geen bindende interlands heeft gespeeld.

Status binnen Oranje

De spits is binnen de technische staf van Oranje wel genoemd, maar concrete stappen richting het eerste van Oranje zijn tot nu toe uitgebleven. Behalve een wedstrijdbezoek van assistents-bondcoach Erwin Koeman in februari, toen Strasbourg tegen Stade Brest speelde, is het contact van Emegha beperkt gebleven tot Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. De Nigeriaanse voetbalbond wil daarvan profiteren door Emegha te verleiden tot een interlandcarrière bij Nigeria.

Meer interesse

Het nationale team van Nigeria is overigens niet de enige die interesse heeft in de talentvolle spits. Ook Chelsea zou op de loer liggen voor Emega en de eerste gesprekken zouden zelfs al hebben plaatsgevonden, zo meldt Foot Mercato. Volgens het Franse medium zou de Engelse topclub er alles aan doen om de spits binnen te halen. The Blues zouden ook geïnteresseerd zijn geraakt door Emegha's prestaties bij Strasbourg.

Hoewel Chelsea een ruime selectie heeft, zou het ontbreken aan een goede spits. Daarbij zou Christopher Nkunku, die soms die positie waarneemt, op het punt staan te vertrekken, waardoor de Engelse club al enige tijd op zoek is naar een nieuwe spits. Mogelijke kandidaten als Viktor gyökeres en Victor Osimhen zouden te veel kosten. Bovendien is de concurrentie van andere clubs groot. Daardoor zouden The Blues bij de Hagenaar uitgekomen zijn.

