Vergeten Oranje-international scoort op Eerste Kerstdag

Het is een tijd geleden dat Georginio Wijnaldum de Europese velden domineerde. De voormalig Oranje-international, die in Saudi-Arabië voetbalt, kon door het islamitische geloof in zijn voetballand gewoon in actie komen en liet zich meteen gelden.

Georginio Wijnaldum heeft met een doelpunt bijgedragen aan een uitzege van Al-Ettifaq op Al-Riyad. De 35-jarige middenvelder maakte in de 95e minuut het tweede doelpunt voor zijn ploeg uit Saudi-Arabië (0-2). Al-Riyad speelde vanaf de 51e minuut met tien man na een rode kaart voor Mohammed Al-Khaibari. Francisco Calvo maakte in de negentigste minuut het eerste doelpunt van Al-Ettifaq.

Al-Ettifaq

Al-Ettifaq staat op de zevende plaats in de hoogste voetbalklasse van Saudi-Arabië. De 35-jarige Rotterdammer draagt daar flink aan bij. Zijn goal op Eerste Kerstdag betekende alweer het derde duel op rij dat Wijnaldum scoorde. Dit seizoen kwam hij al op een totaal van vijf goals en een assist in tien duels in de Saoedische competitie. Die divisie staat vooral bekend om Al Nassr en Cristiano Ronaldo die daar speelt.

Europese grootmachten

Wijnaldum zit al sinds 2023 in Saoedi-Arabië, waar hij naartoe vertrok nadat zijn avontuur bij Paris Saint-Germain erop zat. Bij de Franse topclub was hij al op een zijspoor geraakt, waardoor hij werd verhuurd aan AS Roma tijdens zijn laatste seizoen op Europese bodem. Op het EK van 2024 speelde hij zijn laatste interlands voor Oranje.

Grootse carrière

Wijnaldum, met Surinaamse roots, werd in Europa vooral geroemd in zijn tijd bij Liverpool (2016-2020). In Nederland speelde hij bij zowel Feyenoord als PSV de sterren van de hemel en werd hij meermaals landskampioen van de Eredivisie. In de zomer van 2015 verdiende hij een transfer naar Newcastle United, waar hij al na één seizoen een toptransfer naar Liverpool verdiende en aldaar ook kampioen werd en zelfs de Champions League won.