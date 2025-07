Georginio Wijnaldum heeft tijdens zijn rijke voetbalcarrière heel wat centjes bij elkaar gespeeld. Een deel daarvan stopt hij nu in de bouw van een miljoenenvilla in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Buurtbewoners zijn daar echter totaal niet blij mee.

Wijnaldum voetbalde voor clubs als Feyenoord, PSV, Liverpool en Al-Ettifaq. Met name die laatste ploeg betaalt goed, aangezien zij aangejaagd worden door een Saoedisch investeringsfonds. Met al zijn verdiende salaris is hij momenteel een luxe villa aan het bouwen in het noorden van Paramaribo. Dat gebeurt aan de achterzijde van een zandweg, en om daar te komen moesten talloze vrachtwagens langs een druk bewoonde weg. Dat liet een spoor van vernieling achter, volgens omwonenden.

Inzamelingsactie

"De weg was op een gegeven moment praktisch onbruikbaar", vertelt een van de buurtbewoners tegen GFC Nieuws. Er werd door de bevolking zelf een inzamelingsactie gestart om de weg enigszins begaanbaar te houden. Een ander beweert persoonlijk met de 34-jarige Wijnaldum te hebben gesproken. "Ik heb hem uitgelegd dat wij opgescheept zitten met diepe kuilen, modder en ellende, allemaal door het bouwverkeer voor de bouw van zijn miljoenenvilla."

Volgens Wijnaldum zou de aannemer de veroorzaakte schade herstellen. Maar die doet volgens de buurtbewoners alsof zijn neus bloedt en vindt dat zij voor de kosten moeten opdraaien. Om druk te zetten op de aannemer, besloot de buurt met auto's de boel af te zetten.

'Grote modderpoel'

Om het enigszins netjes te houden, hebben omwonenden eigen geld gebruikt. Dat lijkt echter voor de lange termijn geen geschikte oplossing. "Op sommige plekken is het nu zelfs erger geworden. Het is één grote modderpoel", constateren de buurtbewoners. Zij willen dat Wijnaldum aanklopt bij de aannemer om de weg op de juiste manier te herstellen.

Carrière Wijnaldum

Wijnaldum voetbalt sinds de zomer van 2023 voor Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië. Daarvoor voetbalde hij voor Paris Saint-Germain, Liverpool, Newcastle United, PSV en Feyenoord, in Rotterdam begon zijn voetballoopbaan. Ook kwam hij 96 interlands uit voor het Nederlands elftal, waarin hij 28 keer scoorde. Sinds het vorige EK komt Gini echter niet meer in de plannen van bondscoach Ronald Koeman voor.

