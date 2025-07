Het gaat nog altijd niet best met de Braziliaanse topclub Corinthians. In de nationale competitie kijkt de zwart-witte ploeg uit Sao Paulo tegen een teleurstellende positie op de ranglijst aan. Maar Memphis Depay liet zich wel weer eens gelden, al moest zijn inbreng vanaf de bank komen.

Een van de andere zwart-witte topclubs uit Brazilië was zondagochtend (Nederlandse tijd) de tegenstander. Uit bij Botafogo, de voormalig club van Nederlander Clarence Seedorf moest Corinthians diep gaan voor een punt. Pas een kleine tien minuten voor tijd werd de eindstand bereikt. Memphis Depay scoorde in de 83ste minuut de gelijkmaker: 1-1. Arthur Cabral had Botafogo in de eerste helft nog op een 1-0 voorsprong gezet.

Slecht seizoen Corinthians

Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. Vooral Corinthians heeft het dit seizoen moeilijk in de Serie A van Brazilië. De achterstand op de top drie is al meer dan tien punten en die clubs als Cruzeiro, Flamengo en Palmeiras hebben ook nog een aantal duels minder gespeeld vanwege hun deelname aan het WK voor clubs. Vooral verdedigend hoort de club van de Nederlandse aanvaller tot de slechtste van de competitie. In 17 duels kreeg de ploeg al 20 tegengoals.

Einde aan lange droogte

Maar voor Memphis Depay was er dus wel weer eens wat te juichen. De gedeeld topscorer van Oranje (samen met Robin van Persie) maakte een einde aan een maandenlange droogte. Voor Corinthians had hij al sinds 19 april niet meer gescoord in de competitie (in mei nog wel in de Copa Sudamericana, maar dat was ook op 7 mei al). Een assist tegen Mirassol op 10 mei was zijn laatste echte wapenfeit voor Corinthians.

Rel rond Memphis Depay

Sindsdien speelde er vooral een relletje rond Memphis, die door de fans al werd beklad op muren en gebouwen in Sao Paulo. Dat hij zich zeer kritisch opstelde richting het selectiebeleid, kwam hem op flink wat kritiek te staan. Zondag gaf hij de fans meer reden tot juichen dankzij zijn late gelijkmaker. Hij was nog op de bank begonnen tegen Botafogo, maar werd in de rust ingebracht samen met meer ploeggenoten uit de 'A-selectie'. Zijn goal was het laatste wapenfeit van de wedstrijd.