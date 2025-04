Verguisde Mohamed Ihattaren openhartig over kantelmoment in bewogen carrière: 'Dat heeft mij écht getriggerd'

Mohamed Ihattaren heeft er ondanks zijn 23 jaar een heel bestaan op zitten, zowel binnen als buiten de lijnen. De huidige middenvelder van RKC Waalwijk verloor op jonge leeftijd zijn vader en dat kostte hem bijna zijn carrière.

Ihattaren krijgt in de podcast Matchday credits voor de manier waarop hij zijn carrière weer heeft opgepakt. De voetballer ging door een donkere periode na de dood van zijn vader en zat een tijd lang heel diep, maar vocht zich er - mede door hulp van zijn moeder - doorheen.

Mohamed Ihattaren sprak huilend met moeder over beladen periode: 'Ma, het is zwaar' Mohamed Ihattaren moest van ver komen voordat hij zijn debuut kon maken bij RKC Waalwijk. Hij ging door een moeilijke periode en was flink wat kilo's aangekomen. Door een gesprek met zijn moeder zette hij de knop om.

"Je kan in die slachtofferrol blijven van het gaat slecht. Maar een jaar geleden was ik veel in Rotterdam, veel met mijn broeders daar. We praatten toen ook over dat ik terug moest keren naar de basis, naar de realiteit. Liefde vinden voor de mensen om je heen. Van die simpele dingen", erkent de Marokkaanse-Nederlander in de pocast. "Terugkeren naar je familie, ga een keer wandelen met je brada (straattaal voor broer). Ik heb op stapelbedden geslapen, begrijp je."

Bekendheid heeft een keerzijde

Al op jonge leeftijd debuteerde Ihattaren voor PSV en al snel haalde bondscoach Ronald Koeman hem over om voor het Nederlands elftal te spelen - al heeft hij tot op heden nooit een interland gespeeld. Toch had het succes en zijn bekendheid een keerzijde. "Je krijgt aandacht van mensen die je nooit aandacht zouden geven. Nooit. Chickies die jou vroeger niet wilden, wilden toen wel. Dat is een valkuil man", verzekert hij.

Toen het minder ging, werd er dan ook over hem gepraat. "Weet je wat faya (lullig) is. Ik heb neefjes die voetballen. Toen ik niet meer voetbalde, zeiden ze (tegen ze): 'Ey man, je oom gaat niet goed hè'. Het zijn kinderen bro… Nu ik weer voetbal en ik kom bij mijn neefjes kijken, kijken al die ouders niet meer naar die wedstrijd want ze kijken naar mij."

Die vragen dan of hun kind op de foto mag met hem. "Ik ben niet zo slecht om te zeggen van toen niet, nu niet. Geen probleem, kom. Maar zo zie je maar, ze nemen daar zelfs kinderen in mee", weet hij.

Trigger

Ihattaren wil dan ook een voorbeeld zijn voor zijn omgeving, qua gedrag. "Dat heeft mij ook getriggerd: ik heb neefjes, nichtjes. Als ik faya ben en ik kom in de media met Ihattaren dit, Ihattaren is daar gespot… Stel je voor ik spreek ooit mijn neefje aan, hij gaat ook tegen mij zeggen: 'Maar oom, jij bent ook…' Dat heeft mij ook écht getriggerd", herhaalt hij.

Degradatiestrijd met RKC

Ihattaren belandde via een hele grote omweg dit seizoen bij RKC Waalwijk. Onder Henk Fraser krabbelt hij weer op en laat hij zien nog steeds over klasse te beschikken. Toch hebben de Waalwijkers hem meer nodig dan ooit, want ze zijn hard op weg richting degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Met nog vijf wedstrijden te spelen is het gat naar de veilige vijftiende plek twaalf punten.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.