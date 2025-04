Mohamed Ihattaren sprak huilend met moeder over beladen periode: 'Ma, het is zwaar'

Mohamed Ihattaren moest van ver komen voordat hij zijn debuut kon maken bij RKC Waalwijk. Hij ging door een moeilijke periode en was flink wat kilo's aangekomen. Door een gesprek met zijn moeder zette hij de knop om.

Na zijn vertrek bij PSV en het overlijden van zijn vader ging het bergafwaarts met Ihattaren. In zijn tijd bij Juventus, Sampdoria, Ajax en Slavia Praag lukte het hem niet om fit te blijven en uiteindelijk woog hij wel 117 kilo.

Emotionele Mohamed Ihattaren vecht tegen tranen: 'Dit doet me echt wat man' Het doek lijkt gevallen voor RKC. De Waalwijkers verloren vrijdagavond met 2-1 van NEC in de Eredivisie en staan met nog vijf duels te spelen onderaan in de competitie. Een wonder is nodig om in de Eredivisie te blijven en dat doet Mohamed Ihattaren heel veel verdriet.

Hij moest op dat dieptepunt komen om nieuwe inzichten te krijgen en zich te herpakken, zo laat hij weten in de podcast Matchday. "Ik kon niet met tegenslagen omgaan. Tot ik een keer met mijn moeder sprak. Toen was ik gestopt met voetbal en moest ik weer fit worden."

'Resetten'

"Ik was aan het huilen", onthult de 23-jarige middenvelder. "Ik dacht: wil ik dit? Op een gegeven moment zei ik: 'ma, het is zwaar'. Ik kom van zo veel kilo. Ik moest helemaal resetten."

RKC Waalwijk deelt bemoedigend nieuws voor uitblinkende Mohamed Ihattaren RKC Waalwijk heeft het contract van Mohamed Ihattaren met een jaar verlengd. De uitblinker van de Brabanders had maar een verbintenis tot het eind van dit seizoen, maar hij blijft dus nog een jaar langer bij de club.

Hij besloot alles op alles te zetten om weer fit te worden. "Ik belde mijn vrienden op en vroeg of ze me een paar maanden niet lastig wilden vallen: 'We blijven goed met elkaar, maar ik heb nu een ander ritme.' Zij gingen dan om 23.00 uur nog naar buiten om een drankje te doen, maar ik moest al slapen en om 7.00 uur 's ochtends weer trainen."

'Toen was het klaar'

Zijn moeder gaf hem advies. "Ze zei tegen me: 'God geeft je beproevingen die je aankunt. Hij gaat je niet iets geven wat je niet kunt doorstaan.' Toen ik dat in mijn hoofd kreeg was het klaar." Nu kan hij een stuk beter omgaan met teleurstellingen, geeft hij aan.

Inmiddels lukt het hem om zijn leven en voetbalcarrière op de rit te houden. Met RKC Waalwijk moest hij onlangs ook een teleurstelling verwerken. De ploeg lijkt namelijk te gaan degraderen uit de Eredivisie. De Waalwijkers verloren afgelopen vrijdagavond met 2-1 van NEC in de Eredivisie en staan met nog vijf duels te spelen onderaan in de competitie.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.