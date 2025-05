Verhuurde aanvaller keert na 3 doelpunten in 14 wedstrijden weer terug bij Ajax

Serdar Gözübüyük is een van Nederlands hoogst aangeschreven voetbalscheidsrechters en fluit zondag de kampioenswedstrijd van PSV. De in Haarlem geboren arbiter is al sinds 2010 actief in de Eredivisie en had ook al de leiding over enkele bekerfinales en internationale affiches. Ook was hij betrokken bij een aantal spraakmakende momenten in en rondom het voetbal. Dit weten we over Gözübüyük.