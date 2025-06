Quincy Promes wordt uitgeleverd aan Nederland na zijn aanhouding in Dubai. De voetballer (33) wordt met het vliegtuig onder bewaking van Koninklijke Marechaussee vervoerd. In Nederland moet hij een celstraf van 7,5 jaar uitzitten.

De voormalig Oranje-international wordt met een door justitie geregeld toestel overgevlogen. Tijdens de vlucht wordt hij bewaakt door personeel van de Koninklijke Marechaussee, dat al naar de Verenigde Arabische Emiraten was gevlogen.

Lange gevangenisstraf

Als het toestel in Nederland geland is, wordt Promes overgebracht naar een huis van bewaring. Daar zal hij beginnen met het uitzitten van zijn straf. Promes is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden (anderhalf jaar) voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt nog, in hoger beroep. Als de straffen in hoger beroep gehandhaafd blijfven, zal hij op zijn vroegst in 2030 weer voorwaardelijk vrij komen.

Veiligheidsrisico's

Volgens bronnen van De Telegraaf was aanvankelijk het plan om hem per 'gewone' lijnvlucht van KLM naar Nederland te vliegen. Er waren echter te veel veiligheidsrisico's en bovendien was er kans dat oud-speler van onder anderen Ajax en Spartak Moskou gefotografeerd zou worden door passagiers. Uiteindelijk werd gekozen voor een gecharterde privéjet. Dat kost de overheid ruim een ton aan belastiggeld.

Gevangenis

Het is nog niet duidelijk waar Promes vast zal komen te zitten. Hij gaat in ieder geval niet naar de penitentiaire inrichtingen in Vught of Zaanstad, is de verwachting, omdat daar medeverdachten van hem vastzitten.

Interview

Promes gaf deze maand nog een exclusief interview aan RTL Boulevard waarin hij vertelde dat hij graag zou willen terugkeren naar Nederland. Hij deed het verzoek om zijn celstraf op te schorten zodat hij weer in Nederland zou kunnen voetballen en later de gevangenisstraf zou kunnen uitzitten.

Dat verzoek werd afgewezen door het hof. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter. Het OM benadrukte daarbij dat het Promes "zo snel mogelijk" in Nederland wil hebben.

Carrière Quincy Promes

Promes is een voormalig international van Nederland. Hij debuteerde bij FC Twente in het betaald voetbal en streek via Go Ahead Eagles, Spartak Moskou en Sevilla neer bij Ajax. Daar was hij onderdeel van het sterrenteam van Ajax met onder meer Hakim Ziyech. In 2021 keerde hij terug bij de Russische topclub, waar hij tot 35 goals in 77 duels kwam. Bij een trainingskamp in Dubai werd Promes opgepakt, terwijl zijn rechtszaak in Nederland al klaar was. Daar verbleef hij de afgelopen anderhalf jaar, in afwachting van wat komen ging.