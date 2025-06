'Charmeoffensief' Quincy Promes krijgt flinke kritiek: 'Ja, omdat jij iemand hebt neergestoken'

Quincy Promes is in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. Onlangs gaf hij een exclusief interview waarin hij de rechter verzocht zijn straf te schorsen. Dat 'charmeoffensief' krijgt flinke kritiek in De Oranjezomer.

Mediakenner Victor Vlam was te gast in het programma en vond het een teleurstellend interview. Volgens hem waren de vragen die werden gesteld niet kritisch genoeg . "Promes komt natuurlijk met een charmeoffensief. Hij staat de Nederlandse media te woord om te zorgen dat mensen hem gunstiger gezind zijn."

Quincy Promes wil leven beteren in Nederland: 'Ik respecteer het rechtssysteem' Voormalig international en Ajacied Quincy Promes wil zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland, dat meldt misdaadverslaggever John van den Heuvel bij De Telegraaf. De voetballer, die momenteel in Dubai zit, stelt niet op de vlucht te zijn voor justitie en juist in contact te willen komen met de organisatie om "het op te lossen".

Uitzonderingspositie

Hij deed zijn verhaal bij RTL Boulevard. "Dat programma iss superblij dat hij daar komt." Dat maakten ze meteen duidelijk door te benadrukken dat het een 'exclusief' item is. "Maar als je dan kijkt welke vragen ze stellen, vind ik niet dat ze de belangrijke zaken hebben benoemd."

Presentator Johnny de Mol vraagt zich af of de twee partijen dat hadden afgesproken. Dat weet Vlam niet. "Maar een van de vragen die je bijvoorbeeld had moeten stellen is waarom hij denkt dat hij een uitzonderingspositie verdient."

Ex-topvoetballer Ronald de Boer hekelt Quincy Promes: 'Die advocaten zijn toch niet helemaal krankjorum?' Quincy Promes is bezig met een charme-offensief en zou zelfs weer terug naar Nederland willen, ondanks dat er hier een celstraf van 7,5 jaar wacht op de voormalig voetballer van Ajax. Aan tafel bij De Oranjezomer snappen experts er helemaal niks van.

Geen schorsing

Promes deed het verzoek om zijn celstraf op te schorten zodat hij weer in Nederland zou kunnen voetballen en later de gevangenisstraf zou kunnen uitzitten. Dat werd afgewezen door het hof. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter dinsdag.

Promes is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt in hoger beroep. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Rechter reageert snel op opvallend verzoek van Quincy Promes De rechter gaat niet mee in het opvallende verzoek van Quincy Promes. De voetballer wil naar Nederland komen, mits hij niet wordt opgepakt. De 33-jarige Amsterdammer moet voor 7,5 jaar de cel in.

'Donkere wolken'

Vlam is erg kritisch. "Hij zei bijvoorbeeld ook: 'Er hangen al jaren donkere wolken boven mij.' Dan denk ik: ja, dat klopt vriend. Omdat jij iemand hebt neergestoken, Misschien had je dat moeten bedenken voordat je dat deed."

Hans Kraay jr. doet gewaagde uitspraak over Noa Vahle: 'Het begint op verkering te lijken' Hans Kraay jr. en Noa Vahle hebben de hele Tweede Pinksterdag zo'n beetje met elkaar doorgebracht. De voetbalanalist van ESPN en de presentatrice van Ziggo Sport volgden overdag niet alleen het Nederlands elftal op de voet, maar schoven in de avond ook aan bij De Oranjezomer.

Hans Kraay Jr

Tafelgast Olcay Gulsen vond het vreemd dat Hans Kraay Jr een dag eerder in het programma niet veel wilde zeggen over de situatie van Promes. Thomas van Groningen kan zich daar wel wat bij voorstellen. "Best veel spelers in het Nederlands voetbal hebben nog een klik met hem en zoeken hem zelfs op in Dubai. Ik snap wel als je als journalist naast het veld staat, dat je het lastig vindt om je daarover uit te spreken. Maar het viel me ook wel op ja."