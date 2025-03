Verrassende club dreigt Dusan Tadic voor de neus van Ajax weg te kapen bij Fenerbahçe

Er lijkt een einde te komen aan de samenwerking tussen de Turkse topclub Fenerbahçe en aanvaller Dusan Tadic. Turkse media speculeren volop op een aanstaand vertrek, zeker nu de blauwgele club uit Istanbul naast het kampioenschap dreigt te grijpen. Koren op de molen voor Ajax zou je zeggen, maar zo makkelijk is de rekensom niet.

De toekomst van Tadic domineert de Turkse sportmedia. Na geruchten dat de Serviër zou willen vertrekken bij Fenerbahçe als de landstitel niet wordt behaald (een gerucht dat nog steeds niet bevestigd is), speculeren de media volop over zijn volgende club.

Kritiek

De situatie bij Fenerbahçe is momenteel verre van rooskleurig. Aartsrivaal Galatasaray heeft een voorsprong van negen punten, met weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. Toch zorgt het puntenverschil voor een grimmige sfeer. Trainer José Mourinho is ontevreden, de fans uiten steeds meer kritiek en analisten voorspellen weinig goeds voor de club. Dit alles voedt de geruchten over een mogelijk vertrek van sterspelers, waaronder Dusan Tadic.

Terugkeer naar Ajax?

Een terugkeer naar Ajax werd de afgelopen dagen geopperd, en zelfs vertegenwoordigers van de Amsterdamse club reageerden op de geruchten. Echter blijft het vooralsnog bij speculatie en is een officieel statement uitgebleven. Ajax, Fenerbahçe en Tadic zelf houden wijselijk hun mond.

Transfer naar Amerika

Ondertussen staan diverse clubs in de rij voor de Servische sterspeler, mocht hij Istanbul daadwerkelijk verlaten. Volgens Turkse media, wiens berichten ook in de Verenigde Staten worden opgepikt, heeft Los Angeles FC de voormalig aanvoerder van Servië op het oog voor komend seizoen.

Grote namen

De Amerikaanse club heeft grote ambities, en een speler van het kaliber Tadic zou perfect passen in dat plaatje. LAFC beschikt al over spelers als Olivier Giroud en Hugo Lloris, en met Tadić zou er wederom een speler van Fenerbahçe de overstap maken, want ook Cengiz Ünder speelt momenteel op huurbasis in Los Angeles.

Stand Turkije

In Turkije resten nog negen wedstrijden, met Fenerbahçe en Galatasaray als voornaamste titelkandidaten. LAFC heeft na vijf wedstrijden in de MLS drie overwinningen geboekt en zich geplaatst voor de kwartfinales van de Concacaf Champions League.