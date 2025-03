José Mourinho richt pijlen op 'some guy from Holland' na Europese uitschakeling Fenerbahçe

Fenerbahçe slaagde er donderdagavond in om de achterstand van het heenduel tegen Rangers FC in reguliere tijd gelijk te trekken. De Turken werden echter alsnog uitgeschakeld na strafschoppen. Mourinho liet na afloop weten niet te spreken te zijn over het optreden van de Nederlandse VAR. De Portugese trainer speculeert zelfs over een complot dat de UEFA hem het leven al jaren zuur blijft maken.

In eigen huis verloor Fenerbahçe verrassend van Rangers FC (1-3). Op Ibrox leek de ploeg goed op weg om de achterstand uit het heenduel om te buigen. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski scoorde tweemaal voor de Turkse topclub en zorgde na de reguliere speeltijd voor een gelijke stand. Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Dusan Tadic en twee andere ploeggenoten faalden vanaf elf meter, terwijl de Schotten trefzeker waren en zo de kwartfinale van de Europa League bereikten.

Fenerbahçe slaat na boete voor José Mourinho terug en eist vernederende straf voor Galatasaray Trainer José Mourinho van Fenerbahçe is voor vier duels geschorst. De Turkse voetbalbond heeft hem bestraft voor uitlatingen na de topper van maandag tegen Galatasaray (0-0). Hij kreeg ook een boete van ruim 42.000 euro. Dit alles krijgt nog een juridisch staartje.

Complot tegen José Mourinho

Na afloop sprak Mourinho zich op de persconferentie uit over de 'falende' arbitrage. "We hadden drie penalty's moeten krijgen", klinkt de Portugees stellig. "En anders toch zeker twee of eentje, maar het is vreemd als je er helemaal geen krijgt."

Voor de camera’s van TNT Sports suggereerde Mourinho zelfs een mogelijk complot tegen hem. Dit zou volgens hem te maken kunnen hebben met zijn woede-uitbarsting richting scheidsrechter Taylor na de verloren Europa League-finale met AS Roma tegen Sevilla in 2023. "Ik kan alleen maar hopen dat alles wat mijn team dit seizoen vanaf dag één in Europa is overkomen, geen gevolg is van die finale in Boedapest. Ik hoop dat het puur willekeurig is," aldus Mourinho.

"We were the best team on the pitch by far!"



A "sad" Jose Mourinho reacts to Fenerbahce's Europa League exit...



📺 @tntsports & @discoveryplusUK | 🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/B73TEyKHEI — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 13, 2025

'Some guy from Holland'

Mourinho vindt dat zijn team dit seizoen keer op keer benadeeld wordt in Europa. "We spelen dit seizoen niet in de Champions League vanwege een penalty in minuut 120 tegen Lille die alleen de VAR zag," doelt hij naar de voorrondes van het toernooi tegen het Franse Lille. Volgens Mourinho had Fenerbahçe in de Europa League juist een penalty moeten krijgen tegen Manchester United (1-1), en ook in de wedstrijd tegen Rangers voelt hij zich tekortgedaan.

"De VAR van vandaag wordt gezien als een van de besten ter wereld, some guy from Holland (Pol Van Boekel, red.). Hij heeft niet één van drie penalty's gezien. Ik hoop dat dat willekeurig was. Ik ben destijds geschorst geweest, ik hoop maar dat het nu allemaal voorbij is," aldus Mourinho.

Van racisme beschuldigde José Mourinho krijgt flinke straf, Turkse bond legt ook boete op Toptrainer José Mourinho moet flink boeten voor zijn uitlatingen die hij deed op de persconferentie na de Turkse derby Galatasaray - Fenerbahçe. De wedstrijd mocht dan bloedeloos in 0-0 geëindigd zijn, pas op de persconferentie na afloop ging het écht los. Zo erg dat Mourinho beschuldigd werd van racisme. De Portugees kent nu zijn straf.

Opmerkelijk verzoek

Fenerbahçe heeft in de Süper Lig officieel gevraagd om buitenlandse scheidsrechters in te zetten voor hun wedstrijden. De club uitte in februari haar ontevredenheid over de Turkse arbitrage en stelde voor om de rest van het seizoen door internationale scheidsrechters te laten leiden.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.