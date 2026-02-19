De tussenronde in de Champions League heeft donderdagavond enkele verrassende resultaten opgeleverd. Zo ging Inter onderuit in Noorwegen en kwam Atletico Madrid op bezoek bij Club Brugge niet verder dan een gelijkspel.

Internazionale had als nummer 10 van de groepsfase directe plaatsing voor de achtste finales gemist. De koploper van de Serie A keek bij Bodø na twintig minuten tegen een achterstand aan. Na een fraai hakje van Kasper Hogh tekende Sondre Fet voor de 1-0. Francesco Pio Esposito tekende even later met een schot uit de draai voor de 1-1.

Bodø, dat zich als 23e had geplaatst voor de tussenronde, nam na ruim een uur afstand van Inter. Jens Hauge schoot hoog en hard raak, waarna Hogh drie minuten later met een intikker voor de 3-1 zorgde. Stefan de Vrij bleef op de bank bij Inter, zijn ploeggenoot Denzel Dumfries ontbrak door een blessure.

Spektakel in België

Club Brugge en Atlético Madrid speelden in België in een doelpuntrijk duel gelijk: 3-3. Julián Álvarez benutte al snel een strafschop namens de bezoekers, waarna Ademola Lookman een corner binnenwerkte, 0-2. Raphael Onyedika en Nicolo Tresoldi trokken de stand na rust weer gelijk (2-2), maar Joel Ordóñez zette met een eigen doelpunt Atlético weer op voorsprong. Christos Tzolis maakte in de 89e minuut de 3-3. Bjorn Meijer viel in bij Club.

Bayer Leverkusen was in Griekenland met 2-0 te sterk voor Olympiakos. Patrik Schick maakte beide doelpunten. De Nederlander Ernest Poku tekende voor de assist bij de 1-0. Eerder op de avond speelden FK Qarabag en Newcastle United tegen elkaar en dit werd een eenzijdig verhaal. In de rust stond het al 0-5 voor de Engelse bezoekers. Na rust werd er rustig aan gedaan, waardoor het uiteindelijk 1-6 werd voor Newcastle.