Juventus verloor zaterdag de bekerkraker van Inter met 3-2, maar het gesprek van de dag is vooral de bizarre rode kaart van Pierre Kalulu. De bestuurders van Juventus zijn woedend en roepen om ingrijpende regelwijzingen rondom de inzet van de VAR.

De bestuurders van Juventus hebben snoeihard uitgehaald naar de arbitrage na de spectaculaire 3-2 nederlaag tegen aartsrivaal Inter. Volgens de clubleiding was de rode kaart voor Kalulu “onacceptabel” en zelfs “beschamend”.

Kalulu kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Federico La Penna, die oordeelde dat de Fransman Alessandro Bastoni had vastgehouden. Tot ongeloof van Kalulu volgde onverbiddelijk rood. De verdediger leek nog te vragen om een VAR-check, maar gele kaarten, ook als ze leiden tot rood, kunnen niet worden teruggedraaid door de videoscheidsrechter.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe voormalig topverdediger en tegenwoordig Juventus-bestuurder Giorgio Chiellini en CEO Damien Comolli de scheidsrechter, La Penna, in de spelerstunnel fel aanspreken. Ook na afloop bleef de woede groot in Turijnse kamp.

“Het is moeilijk om over voetbal te praten na wat er vandaag is gebeurd,” foeterde Chiellini. “Er is opnieuw iets onacceptabels gebeurd. Je mag een wedstrijd van dit kaliber niet zo kapotmaken.”

De oud-verdediger trok het breder dan alleen dit incident. “Dit is een show die we aan de hele wereld tonen. Er moet onmiddellijk iets veranderen. Sinds het begin van het jaar zeggen we al dat er geen adequate structuur is voor de competitie. Zo kunnen we niet doorgaan. Beslissingen zoals vanavond mogen niet lichtvaardig worden genomen."

Regelwijziging nog voor het WK

Het moment van de rode kaart zorgt voor enorme controverse en zette de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalregels beheert, onder druk. De IFAB zou overwegen om de regels zo aan te passen dat soortgelijke situaties in de toekomst wél herzien kunnen worden. De bedoeling is om de nieuwe richtlijn op tijd in te voeren voor het WK voetbal van 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico

De definitieve beslissing wordt genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de IFAB, gepland voor 28 februari in Wales. De kans is groot dat de wijziging wordt goedgekeurd, met het WK 2026 in de VS als het eerste podium voor de introductie.

