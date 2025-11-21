Voormalig Oranje-international Gregory van der Wiel heeft een boekje opengedaan over een zware periode in zijn jeugd. Hij werd opgeleid bij Ajax, maar de club stuurde hem weg vanwege een slechte mentaliteit. “Ik denk dat ik ook een beetje verwend was."

Van der Wiel kwam in 1996 bij de jeugd van Ajax, nadat hij op zevenjarige leeftijd werd gescout. Zijn ontwikkeling verliep echter niet vlekkeloos en in 2002 werd hij naar Haarlem gestuurd, Haarlem, waarmee de Amsterdamse club een samenwerkingsverband had. "Dat was in het begin wel zwaar", vertelt hij openhartig in de podcast 14 minuten met.

Plezier

"Maar gelukkig had ik wel de juiste trainers om me heen in die periode. Daardoor heb ik de knop om kunnen zetten en kreeg ik het plezier terug", vervolgt hij. “Ik denk dat ik het plezier een beetje uit het oog ben verloren toen ik van mijn zevende tot mijn veertiende bij Ajax speelde.”

Hij geeft toe dat het probleem bij hemzelf lag. “Ik denk dat ik ook een beetje verwend was", aldus de 37-jarige. "Ik wist niet wat ik in mijn handen had, het boeide allemaal niet. Het was wel een realitycheck toen ik werd weggestuurd.”

Bij Haarlem heerste een andere cultuur, waardoor Van der Wiel het spelletje weer leuk ging vinden. "Bij Ajax is het toch allemaal serieuzer. Het heeft me wel goed gedaan als persoon. Daarna begon ik weer te vlammen en goed te spelen. Daardoor lag de hele wereld weer voor me open.”

De rechtsback kwam in 2005 weer terug bij Ajax en een jaar later mocht hij zijn debuut maken in het eerste elftal. Hij speelde 130 wedstrijden voor de club in zes seizoenen. Daarna vertrok hij naar Paris Saint-Germain. Hij speelde daarna nog voor Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC, waarna hij in 2019 afzwaaide als prof.

Oranje

Van der Wiel speelde ook 46 wedstrijden in het shirt van Oranje. "Daar heb ik de basiself ook vrij snel gehaald”, zegt hij. “Er stond toen gelijk een mooi WK voor de deur, waar we bijna succesvol werden. We haalden de finale uiteindelijk. Dat was echt een hele mooie periode, zeker weten.”