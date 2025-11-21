FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong heeft zich uitgesproken over een mogelijke terugkeer bij Ajax. Hij beleefde mooie momenten in Amsterdam en hield daar zelfs een eigen Cruyff Court aan over. "Maar beloven..."

De Jong werd in 2019 uitgeroepen tot talent van het jaar van de Eredivisie. Daarom mocht hij deze week zijn eigen Johan Cruyff Court openen in zijn geboorteplaats Gorinchem. De 28-jarige speelde van 2016 tot 2019 bij Ajax en vertrok daarna naar FC Barcelona. In zijn laatste seizoen in Amsterdam werd hij landskampioen en won hij de KNVB Beker.

Hij kijkt met een goed gevoel terug op die periode, zegt hij tegen Ajax TV. Bij de opening van de Cruyff Court krijgt hij ook de vraag of hij ooit terug zal keren in Amsterdam. "Het is altijd moeilijk beloven", zegt hij met een lach. "Ik sluit het niet uit, maar..."

'Dat is moeilijk'

"Ik wil zeggen dat ik een geweldige tijd bij Ajax heb gehad', vervolgt de Oranje-international. "Ik vond het hartstikke mooi. Als het er in de toekomst nog van mag komen, zou dat heel mooi zijn. Maar beloven in het voetbal, dat is moeilijk.”

Cadeau

Frenkie kreeg ook nog een cadeautje van zijn oude club, namelijk een tenue voor zijn jongste zoon Mason met het toepasselijke rugnummer 14 erop. Mason werd afgelopen augustus geboren. Vrijdag is het ook een feestelijke dag voor De Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney. Hun oudste zoon Miles viert namelijk zijn tweede verjaardag.

Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation stond ook stil bij de opening van De Jongs veldje. 'Frenkie de Jong volgt letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van Johan Cruijff, niet alleen op het veld, maar ook in wat hij teruggeeft. Van Ajax en FC Barcelona tot een plek in de buurt waar alle kinderen en jongeren kunnen sporten', schreef de organisatie bij een fotoreeks van De Jongs opening.

