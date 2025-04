'Verzoening in de maak? Internationale toptrainer viert Pasen met zijn ex-vrouw'

Volgens de Engelse pers is er mogelijk een verzoening tussen Pep Guardiola en zijn ex-vrouw Christina in de maak. De twee zouden weer kijken naar een eventuele toekomst nadat ze samen Pasen hebben gevierd in Barcelona.

Op 30 januari kondigde het stel aan dat hun huwelijk tot een eind was gekomen. Een maand later werden alle papieren getekend en waren Guardiola en zijn ex-vrouw officieel uit elkaar. De scheiding kwam op een erg vervelend moment voor de Spaanse coach. Zijn ploeg Manchester City zat in dezelfde periode in de grootste vormdip in de negen jaar dat Guardiola trainer is in Manchester.

In 2019 begonnen de eerste haarscheurtjes te ontstaan in de relatie tussen Guardiola en zijn ex-vrouw. Christina besloot toen om terug naar Barcelona te verhuizen zodat ze aan haar eigen bedrijf in de modesector kon werken. De druppel die de emmer deed overlopen voor het stel was echter de contractverlenging van Guardiola. De coach besloot zijn aflopende verbintenis tot medio 2027 te verlengen, maar daar was zijn vrouw niet blij mee.

Pep Guardiola vertrekt in geheim naar Spanje in de hoop zijn jarenlange huwelijk te redden Begin dit jaar meldden Spaanse media dat Pep Guardiola en zijn vrouw Cristina Serra na een relatie van 30 jaar uit elkaar zouden gaan. Maar de topcoach lijkt zich niet zomaar neer te leggen bij de breuk. In het diepste geheim stapte hij op een privéjet voor een drie dagen durend bezoek aan Cristina, in een ultieme poging hun huwelijk te redden.

Verzoening?

De Spaanse krant El Nacional spreekt echter van een mogelijke verzoening tussen Christina en Pep. Ze lijken elkaar weer een kans te willen geven en hebben daarom de paasdagen samen doorgebracht in Barcelona. Guardiola en zijn ex-vrouw hebben ook nog altijd hun trouwring om. Het voormalige koppel heeft samen drie kinderen. De trainer van Manchester City bracht eerder al een bezoekje aan Barcelona toen hij enkele dagen vrij was met Man City.

Manchester City klom na de vormdip in de winter op uit een diep dal. De ploeg van Guardiola won weer wedstrijden en klom naar de top vijf van de Premier League. Die plekken geven aan het eind van het seizoen recht op een Champions League-ticket. Inmiddels staat City derde met vier punten voorsprong op de nummer zes Chelsea.

