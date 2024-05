VFL Bochum blijft in Bundesliga na spectaculaire comeback tegen Fortuna Düsseldorf in play-offs

Een wondertje in Duitsland: VFL Bochum handhaaft zich in de Bundesliga. De club verloor de heenwedstrijd in de play-offs met 3-0 van Fortuna Düsseldorf, maar in de return repareerden Die Blauen dat: weer 3-0, waarna Bochum op penalty's won.

De wedstrijd, waar dik 50.000 mensen op af waren gekomen, was een ware kraker. De nummer drie uit de 2. Bundesliga, met de Nederlanders Vincent Vermeij en Jordy de Wijs in de gelederen, dacht na die ruime marge in de eerste pot al aan een terugkeer naar het hoogste niveau. Sinds 2020 ontbreekt Fortuna Dusseldorf in de Bundesliga. Maar het mocht niet zo zijn: door twee doelpunten van Philipp Hofmann en een benutte penalty van Kevin Stöger werd het 3-0 voor de gasten.

Strafschoppen

In de verlenging vielen er geen goals meer, al was Fortuna Düsseldorf tweemaal dichtbij met een inzet op een paar meter van de goal. Beide keren gooiden Bochum-spelers zich voor de bal. Strafschoppen kwamen er aan te pas. In die reeks pakten beide doelmannen één penalty. De reeks werd verlengd en na twee treffers voor Bochum beging Takashi Uchino de fatale fout: ruim over. Tranen dus voor onder meer Fortuna-spelers Maximilian Wittek en Matus Bero, vroeger van Vitesse.

De 0-2

ENDE! BUNDESLIGA! Was für ein krankes Jahr, was für ein Finale!



DER VfL BLEIBT BUNDESLIGA!😍😍😍

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/WCsAKCwlLA — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 27, 2024

Bochum

Bochum begon met de pest in het lijf aan de play-offs. Op de slotdag van de Bundesliga leek Bochum ondanks een nederlaag veilig te zijn, maar een doelpunt van directe concurrent Union Berlin in de 92e minuut betekende dat de West-Duitse club alsnog de play-offs in moest. Wel maakt de club de bijnaam Die Unabsteigbaren waar: 'De ondegradeerbaren'.

De beslissende penalty

