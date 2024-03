Video | High five? Nee, rood! Misverstand tussen verdediger en scheidsrechter zorgt voor hilariteit

Een wel heel bijzonder misverstand tijdens het Europa League-duel tussen Bayer Leverkusen en Qarabag. De Azerbeidzjaanse verdediger Elvin Cafarguliyev begreep scheidsrechter Anthony Taylor niet helemaal goed.

Cafarguliyev had geel gekregen, waarna de VAR Taylor naar de kant riep. De arbiter bekeek de beelden, kwam terug het veld in en maakte duidelijk dat hij de gele kaart weer introk. Tot grote vreugde van Cafarguliyev, die Taylor zelfs een high five wilde geven. Die kreeg hij niet, wel een rode kaart. De beelden gaan internet over en zorgen uiteraard voor de nodige hilariteit.

Bekijk de beelden hieronder:

Co tu się...😂😂😂



Gdy chcesz przybić piątkę sędziemu za anulowanie żółtej kartki, ale ten wyciąga czerwoną pic.twitter.com/LOjSXpdrhR — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 14, 2024

Spektakelstuk

De wedstrijd zelf was overigens zeer de moeite waard. Na de 0-0 op bezoek bij Qarabag werd verwacht dat de Duitse voetbalmachine van trainer Xabi Alonso in eigen huis wel korte metten zou maken met de club uit Azerbeidzjaan. Dat bleek nog niet zo eenvoudig.

Sterker nog, de bezoekers namen een 0-2 voorsprong. Na de aansluitingstreffer van de Nederlandse vleugelspeler Jeremie Frimpong wist Leverkusen uiteindelijk pas in blessuretijd over Qarabag heen te wippen: 3-2.