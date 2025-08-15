Kenneth Vermeer heeft een nieuwe transfer gemaakt. De ex-doelman van Feyenoord, Ajax en het Nederlands elftal is plots opgedoken bij amateurploeg GVVV uit de tweede divisie.

Vermeer stond voor het laatst onder contract bij PEC Zwolle, maar daar kwam hij de afgelopen twee jaar niet aan spelen toe. De sluitpost speelde voornamelijk tweede viool achter doelman Jasper Schendelaar. Sinds deze zomer was Vermeer transfervrij en dus sloeg GVVV toe. De tweededivisieclub uit Veenendaal heeft de vijfvoudig Oranje-international officieel gepresenteerd.

GVVV heeft Vermeer gepolst omdat de ploeg met een keepersprobleem zit. Normaal staat Elber Evora onder de lat en daarachter is Ruben van Kouwen de tweede keeper. Laatstgenoemde is echter geblesseerd, waardoor GVVV geen reservekeeper meer had. Evora is echter een goede vriend van Vermeer en hij polste zijn vriend en collega of hij zijn ploeg niet even uit de brand kon helpen. Daar stemde Vermeer mee in.

"Je ziet meteen dat hij een liefhebber is''

Technisch manager Rob de Boer bevestigde het nieuws en de reden achter de komst van Vermeer tegenover De Telegraaf. "Kenneth zal ons een paar weken uit de brand helpen. Je ziet meteen dat hij nog fit is en een echte liefhebber is." Het is niet bekend of Vermeer langer bij GVVV kan blijven als de samenwerking aan beide kanten bevalt. Vermeer gaf in een video zelf ook al aan de club 'te willen helpen dit seizoen'.

Vermeer

Vermeer heeft als doelman een uitstekende carrière achter de rug. De Nederlander keepte vijf duels in Oranje, stond onder de lat bij Ajax, Feyenoord en Club Brugge en hij keepte in de Verenigde Staten bij LAFC en Cincinnati. Vermeer keepte in totaal 218 Eredivisie-wedstrijden en werd vijf keer kampioen van Nederland. Ook pakte de doelman drie keer de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.