De Braziliaanse topvoetballer Vinícius Jr. schijnt dinsdagavond racistisch te zijn bejegend. Hij maakte het enige doelpunt in de Champions League-clash met Benfica in Portugal en kreeg het aan de stok met de Argentijn Gianluca Prestianni. Die hield zijn shirt voor de mond en zei iets tegen Vinícius, die daardoor in alle staten was.

Vinicius Júnior schoot Real Madrid in de vijftigste minuut prachtig op voorsprong. De Braziliaanse aanvaller werd vervolgens met voorwerpen bekogeld door fans van Benfica en kreeg het ook aan de stok met tegenstander Prestianni. De doelpuntenmaker rende hevig gebarend naar de scheidsrechter en verliet vervolgens ook het speelveld. Mogelijk vertelde hij aan trainer José Mourinho van Benfica welke racistische woorden werden gebruikt. Het duel werd na tien minuten weer hervat.

Vinícius noemt racisten 'lafaards'

Via sociale media reageerde de Braziliaanse sterspeler furieus op vermeende racistische beledigingen van Prestianni. "Racisten zijn bovenal lafaards. Ze moeten hun shirt voor hun mond houden om te laten zien hoe zwak ze zijn. Maar ze krijgen bescherming van anderen die, theoretisch, de plicht hebben om te straffen. Niets van wat vandaag gebeurde, is nieuw in mijn leven en dat van mijn familie", begon de Braziliaanse international zijn tirade.

"Ik kreeg een gele kaart voor het vieren van een doelpunt. Nog steeds begrijp ik niet waarom. Aan de andere kant was er slechts een slecht uitgevoerd protocol dat nergens toe diende", vervolgde Vini Jr. "Ik verschijn niet graag in dit soort situaties, zeker niet na een geweldige overwinning, waarbij de krantenkoppen over Real Madrid moeten gaan, maar het is noodzakelijk", besloot hij.

Ook Kylian Mbappé schoot zijn collega te hulp via sociale media: "Baila Vini Jr. en stop alsjeblieft nooit. Ze kunnen ons nooit vertellen wat we wel of niet moeten doen."

