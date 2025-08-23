De wedstrijd tussen Telstar en FC Volendam is in de blessuretijd gestaakt nadat fans van de thuisploeg de grensrechter bekogelden. Er waren nog zo'n drie minuten te spelen, maar scheidsrechter Sander van der Eijk de wedstrijd stillegt.

Vanuit de hoek van het veld werden door Telstar-fans bekers richting de grensrechter gegooid. Van der Eijk stuurde direct alle spelers naar binnen. Op beelden van ESPN zijn de daders duidelijk zichtbaar.

De supporters die zich hebben misdragen zullen uit het stadion worden gezet waarna de drie minuten blessuretijd worden uitgespeeld. Het staat 2-2 in Velsen-Zuid.

"Een terecht besluit", is het oordel van Toine van Peperstraten bij ESPN. "Er werd duidelijk richting de grensrechter gegooid en dan is dit het protocol. Drie minuten is bijna niet de moeite om het stil te leggen, maar dat zijn de regels."

Na enkele minuten kon het duel worden uitgespeeld. Er vielen geen doelpunten meer. Telstar en Volendam gaan dus beiden met een punt naar huis. Soufiane Hetli maakte het eerste doelpunt in de Eredivisie voor Telstar in 47 jaar. Patrick Brouwer zorgde nog voor de rust voor de 2-0. Anthony Descotte scoorde in de tweede helft twee keer voor Volendam.

Eerbetoon

De fans in Velsen-Zuid lieten zich eerder nog van hun beste kant zien met een eerbetoon aan de zeventienjarige Lisa uit Abcoude, die deze week met geweld om het leven werd gebracht in Duivendrecht. In minuut 17 werd voor haar geapplaudiseerd.

