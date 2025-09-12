De terugkeer van Vitesse in het betaald voetbal is er een om snel te vergeten. De ploeg uit Arnhem verloren kansloos uit bij Jong AZ. De ploeg vol met nieuwelingen ging met 4-0 van het veld af.

Vitesse trapte het duel in Wijdewormer af met zes debutanten. Opvallend in de basis was keeper Maximilian Brüll, die pas vanaf donderdag, net als vijf andere Vitesse-bankzitters, officieel onder contract staat bij de club.

Officieel maakten 180 fans uit Arnhem de oversteek naar de Zaanstreek om de terugkeer van hun club te beleven vanuit het uitvak. Toch waren op de hoofdtribune van het AFAS Trainingscomplex de kleuren geel en zwart beter vertegenwoordigd dan rood en wit.

Pijnlijke nederlaag

De meegereisde Vitesse-aanhang zag hun ploeg in de tweede minuut al in de problemen komen. Jasper Hartog van Jong AZ miste een opgelegde kans om Vitesse snel pijn te doen, door een een-op-een te missen. Een verdedigend Vitesse hield het een halve helft vol. In de 21ste minuut maakte Lequincio Zeefuik de 1-0, wat ook de ruststand was.

In de tweede helft incaseerde de ploeg van trainer Ruediger Rehm snel de 2-0. Kevin Toppenberg krulde de bal op fraaie wijze in de kruising. Daarna was de koek op bij Vitesse. Door doelpunten van Kiani Inge en Yoel van den Ban werd de eindstand 4-0.

Veel debutanten

Meer Vitesse-aanwinsten maakten hun debuut in de tweede helft. Marco Schikora, Elias Huth en Nathan Markelo zijn pas vanaf donderdag eigenaar van een contract bij Vitesse. Toch wisten zij als invaller geen stempel op de wedtrijd te drukken.

Minpunten

Door het verlies blijft Vitesse op -12 punten staan in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Arnhem kreeg deze straf omdat ze hun financiële zaken nog steeds niet op orde hebben. Volgende week reist Vitesse af naar Waalwijk voor een duel tegen RKC.

