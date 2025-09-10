Roda JC heeft Ilias Splinter laten gaan. De club uit Kerkrade ontdekte dat de 20-jarige middenvelder stiekem trainde bij Vitesse. Hij had dat niet gemeld aan Roda JC. Genoeg reden om hem op straat te zetten.

De krant De Limburger laat technisch manager Rob Servais aan het woord. Hij vertelt dat Splinter zich bij Roda JC had afgemeld voor een training vanwege privéredenen. Maar de club ontdekte de ware reden: hij was aan het trainen in Arnhem. " Dit is niet zoals wij bij Roda met elkaar om willen gaan. Wij staan voor een open en eerlijke communicatie", zegt de td.

Ook vindt Servais het aan de kant van Vitesse kwalijk, dat de Arnhemse club geen melding heeft gemaakt van de komst van Splinter. Daar in Gelderland wisten ze vast ook wel dat hij nog gebonden was aan zijn contract met Roda JC.

Een vaste waarde is Splinter niet geweest bij Roda JC. Hij kwam in de zomer van 2024 over van Jong AZ en werd slechts tweemaal opgenomen in de wedstrijdselectie. Al met al speelde hij nog nooit in het hoofdteam van Roda JC. In zijn (nog) jongere jaren werd hij wel enkele keren opgeroepen en ook opgesteld bij Oranje Onder 17.

Vitesse mag tegen alle verwachtingen in toch (voorlopig) meedoen aan de Eerste Divisie. De KNVB bevestigde vorige week vrijdag dat Vitesse start met twaalf punten in mindering. Die straf komt voort uit het vorige seizoen, toen de club de licentiecommissie onjuist had geïnformeerd. Het beroep daartegen ging verloren, waardoor de puntenaftrek nu ingaat.

Volgens de club wordt er gewoon aangehaakt bij de bestaande speelkalender. Vitesse verwacht op 12 september de eerste wedstrijd te spelen, uit tegen Jong AZ. Vier dagen later wacht RKC Waalwijk en op 20 september volgt de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, de traditionele Airbornewedstrijd in het teken van de Slag om Arnhem. Ook Willem II staat later die maand al op het programma.

