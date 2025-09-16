Vitesse heeft na maandenlang vechten om het eigen voortbestaan eindelijk weer eens een sportief succesje geboekt. De Arnhemse voetbalclub speelde op bezoek bij RKC Waalwijk pas het tweede duel van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen, maar heeft het eerste puntje wel al binnen. Toch werd dat historische duel ook gestaakt.

Sinds bekend werd dat de afgepakte proflicentie van Vitesse weer teruggegeven moest worden aan de club, zit de ploeg in de lift. Uit bij Jong AZ werd er met een geïmproviseerd elftal nog keihard verloren, maar een kleine week later heeft trainer Rüdiger Rehm het wat beter op de rit. In de slotfase van het duel bij RKC werd het 1-1 en barstte er een groot feest in het uitvak uit. Daarbij werden bekers bier gegooid, waardoor het duel gestaakt moest worden. Met enige vertraging werd er hervat en uitgespeeld zonder verandering in de score.

Wedstrijd gestaakt

Vitesse speelde afgelopen vrijdag in de vijfde speelronde de eerste wedstrijd in de competitie nadat de club de proflicentie was kwijtgeraakt en die in hoger beroep toch weer had teruggekregen. Bij Jong AZ gingen de Arnhemmers met 4-0 onderuit. In Waalwijk zorgde Jordi Altena met een fraai afstandsschot in de 11e minuut voor de 1-0 van de thuisploeg. Marco Schikora zorgde in de 89e minuut met een kopbal alsnog voor een punt. Daarna werd het duel dus tijdelijk gestaakt vanwege bekers op het veld.

Minpunten

In de stand in de Keuken Kampioen Divisie verandert er voorlopig bar weinig voor Vitesse. De club begon verlaat aan het seizoen en ook nog eens met een puntenstraf van -12. Met het eerste puntje staat Vitesse nu op -11 en duurt het nog wel even voordat de club in de plus staat. Vitesse speelt zaterdag het eerste thuisduel tegen Helmond Sport. Dat is de traditionele Airborne-wedstrijd om de Slag om Arnhem van 1944 te herdenken.

