Vitesse kende een pijnlijke terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Arnhem werd met 4-0 van de mat geveegd door Jong AZ. Toch is het gevoel van opluchting wat heerst bij de Arnhemmers. "We zijn blij dat we gewoon weer kunnen voetballen."

Op het AFAS Traningscomplex was het eenrichtingsvoetbal. Vitesse kon geen vuist maken tegen de jonkies van AZ. Toch vertelde Vitesse-aanvaller Dillon Hoogewerf aan Sportnieuws.nl dat er geen grafstemming heerste in de kleedkamer. "We zijn gewoon blij dat we weer kunnen voetballen."

Hoogewerf, die tot 2022 in de jeugd van Manchester United voetbalde, baalde alsnog van het resultaat. "Het is gewoon zuur dat we met 4-0 verliezen." Zijn trainer, Rüdiger Rehm, verkondigde vrijdag nog dat zijn ploeg naar Alkmaar ging afreizen voor de overwinning. Dat was volgens de 22-jarige Hoogewerf ook het plan waarmee ze het veld op werden gestuurd. "Ik denk dat je iedere wedstrijd ingaat met idee dat je kan winnen, ook deze. Het plan was hard werken met de ploeg, de vuile meters voor elkaar blijven lopen. Dat hebben we zeker gedaan."

'Hele andere wedstrijd gehad'

Hoogewerf is ook kritisch op zichzelf. In de zesde minuut, bij een stand van 0-0, ging hij één-op-één op de doelman van Jong AZ, maar zag zijn inzet stuiten op Kiyani Zeggen. De aanvaller had er echt geloof in dat een resultaat mogelijk was, als hij zijn poging wist te verzilveren tot doelpunt. "Als ik die eerste kans gewoon had gescoord, hadden we een hele andere wedstrijd gehad."

'De kersverse spelers hebben zich snel aangepast'

Hoogewerf was zeer te spreken op de kersverse aanwinsten. "Ik ken nog niet iedereen, maar ze hebben zich snel aangepast. Het duurt nog een paar weken om ieders kwaliteiten te ontdekken."

Toch heeft Hoogewerf, die afgelopen zomer Vitesse trouw bleef, vertrouwen erin dat zijn team snel op elkaar raakt ingespeeld. "Voetbal blijft voetbal en als je voetbal begrijpt, kun je winnen met elkaar."

