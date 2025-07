Vivianne Miedema is al jaren samen met de Engelse voetbalster Beth Mead, maar de komende weken zijn de twee even rivalen. Nederland en Engeland treffen elkaar op het EK voetbal en Mead heeft uitleg gegeven hoe zij en Miedema in die weken met elkaar omgaan.

"Het was natuurlijk onvermijdbaar", vertelt Mead tegenover de BBC over de loting van het EK waarbij Nederland en Engeland in een poule kwamen. "Toen de EK-loting werd gedaan, zaten we naast elkaar en we zeiden tegen elkaar: 'Dit had natuurlijk zo moeten zijn.'" Nederland zit ingedeeld in groep D samen met Engeland, Frankrijk en Wales. Nederland speelt zaterdag de eerste groepswedstrijd tegen Wales, op 9 juli staat de wedstrijd tegen Engeland op het programma.

Mead en Miedema treffen op 9 juli elkaar dus op het EK. De geliefden speelden al vaker met en tegen elkaar, maar het zal voor de vrouwen nooit wennen. "We zijn allebei erg competitief en ook heel professioneel. We hebben vooral heel erg veel zin in het toernooi en het feit dat we weer kunnen gaan voetballen."

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema openhartig over kinderwens met EK-tegenstander Beth Mead: 'We zijn er klaar voor' Topvoetbalster Vivianne Miedema heeft zich uitgesproken over de kinderwens die ze heeft met haar Britse vriendin Beth Mead. De Oranje Leeuwin geeft vlak voor het EK toe dat ze daarover twijfelt door de manier waarop de wereld er nu uitziet. "Egoïstisch gezien wil ik er zeven."

Contact tijdens het toernooi

Mead en Miedema kunnen natuurlijk niet zonder elkaar tijdens het toernooi, maar tactische zaken rondom de wedstrijden bespreken de twee niet. "We blijven natuurlijk in contact, maar hoe dichter we bij een wedstrijd komen, hoe minder wij het over voetbalgerelateerde zaken hebben. We willen natuurlijk dat de ander het goed doet op zo'n toernooi, maar als we tegen elkaar spelen eigenlijk even niet."

Miedema en Mead zijn sinds 2022 bij elkaar. In die tijd speelden de twee samen bij het Engelse Arsenal. De twee kenden allebei al Europees succes. Miedema won met Nederland het EK in 2017 en vijf jaar later was het Mead die de trofee namens Engeland omhoog mocht houden.

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Huisdier

De twee zijn niet alleen thuis, want ze zorgen ook al lange tijd voor hun hondje Myle. De hond is tijdens de voorbereidingen op het EK bij de Engelse nationale ploeg geweest en volgens Mead heeft de hond zelfs een kleine voorkeur. "Ze is onze mini-mascotte. De meiden en de staf houden van haar. Het is geweldig om haar hier om me heen te hebben."