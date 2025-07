Topvoetbalster Vivianne Miedema heeft zich uitgesproken over de kinderwens die ze heeft met haar Britse vriendin Beth Mead. De Oranje Leeuwin geeft vlak voor het EK toe dat ze daarover twijfelt door de manier waarop de wereld er nu uitziet. "Egoïstisch gezien wil ik er zeven."

Miedema heeft altijd wat willen betekenen voor kinderen, nog voordat ze profvoetbalster werd. "Dat zat altijd al in me", vertelt ze in een interview met het AD. "Ik wilde bijvoorbeeld vroeger kinderarts worden. Ik wil de wereld veiliger maken voor de volgende generatie.”

Zelf heeft de aanvalster ook een kinderwens. "Ja, maar we weten nog niet wanneer of hoe. Ik ga wat dat betreft heel erg door fases heen." Miedema is al sinds 2022 samen met haar oud-teamgenote Mead. Ze speelden jarenlang samen bij Arsenal, maar de Nederlandse vertrok in 2024 naar Manchester City.

"Egoïstisch gezien wil ik zeven kinderen die lekker op een boerderij rondrennen, maar als je kijkt hoe de wereld eruit begint te zien...", vervolgt Miedema. "Beth zegt dan: shut up, komt goed. Maar zo werkt mijn brein niet. We zijn nu op een leeftijd dat we denken: áls we willen, zijn we klaar om ervoor te gaan. Van ons twee denk ik dat ik dan aan de beurt ben.”

EK-tegenstanders

Eerst staat in ieder geval een onderonsje tussen de twee op het EK te wachten. Nederland en Engeland zitten in dezelfde poule en spelen op woensdag 9 juli tegen elkaar. Ze hebben amper over de wedstrijd gesproken. "Eigenlijk alleen toen mijn ouders en Beths vader een accommodatie moesten boeken."

"Ze hebben tot en met de kwartfinale geboekt. Áls dan één van ons wordt uitgeschakeld kunnen we in elk geval nog blijven om bij de ander te kijken”, legt ze uit.

Oranje Leeuwinnen

Voor de Oranje Leeuwinnen begint het EK zaterdag met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgt de ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.

