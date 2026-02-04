Jan Boskamp heeft een bijzonder zware periode achter de rug. De 77-jarige oud-voetballer, trainer en analist zag zijn gezondheid sinds afgelopen zomer in rap tempo achteruitgaan. Ruim een half jaar kwam hij nauwelijks buiten en kampte met hevige pijn en extreme vermoeidheid. Boskamp doet op eigen verzoek zijn verhaal exclusief tegen Sportnieuws.nl. "Het gaat met pieken en dalen."

Sinds de zomer ging het steeds slechter met Boskamp. De pijn nam toe en simpele dagelijkse handelingen werden onmogelijk. Op een gegeven moment kon hij zelfs niet meer autorijden en was hij beperkt tot alleen rechtop staan en rustig stappen. Geleidelijk viel hij zelfs veertig kilo af. "Ik heb me zeseneenhalve maand verstopt, want ik ben enorm ziek geweest. Ik kon niet eens meer lopen", verklaart hij in een video-interview met deze site.

Prostaatproblemen

In oktober werd een prostaatprobleem vastgesteld, maar dat bleek niet de oorzaak van alle klachten. "Het begon met het feit dat mijn handen en enkels ineens dikker werden", vertelt Boskamp. Meerdere ziekenhuisopnames volgden voor uitgebreid onderzoek. "Ze hebben mij tig keer gecontroleerd via mijn mond en ook via achter. Nou, ik zei nog tegen die dokter: ik kan me niet voorstellen dat je dat lekker vindt”, grapt hij op zijn kenmerkende manier. Een operatie leek onvermijdelijk, maar dat ging niet meteen. "Ik was zó zwak", aldus Boskamp.

Eindelijk duidelijkheid voor Boskamp

Begin december kwam er eindelijk duidelijkheid. De oorzaak van zijn klachten bleek Polymyalgia Rheumatica, oftewel spierreuma: een auto-immuunziekte die ontstekingen veroorzaakt en gepaard gaat met hevige stijfheid en spierpijn. Dat was ook precies de reden dat hij niet geopereerd kon worden aan zijn prostaat. Sinds kort heeft hij krachtige ontstekingsremmers en zware medicatie. "Het gaat met pieken en dalen, maar het gaat een stuk beter dan een maand geleden", zegt Boskamp.

Uiteindelijk werd hij drie keer geopereerd en lag hij in totaal vijf weken en één dag in het ziekenhuis. Die periode viel hem zwaar. "Ik ben nog wel één keer weggelopen uit het ziekenhuis, omdat ik het niet meer zag zitten. Ik dacht: ja, dag. Ik blijf hier niet op de kamer liggen", vertelt hij lachend. Tegelijkertijd is hij dankbaar voor de zorg die hij kreeg. "Die mensen hebben het zó ongelooflijk goed gedaan, maar voor mezelf voelde het héél slecht."

Daarmee komt er een einde aan een periode van radiostilte voor Boskamp. Hij zat er volledig doorheen en was onbereikbaar. "Mensen merkten dat ik mijn telefoon niet meer oppakte en dachten: wat is dat nou? In principe wisten heel weinig mensen dat het niet lekker ging, maar ik ga de telefoons weer oppakken", zegt hij enthousiast. Boskamp en zijn familie vinden het belangrijk om te benadrukken dat hij hoopt dat men hem de tijd en ruimte geeft om in alle rust te herstellen.

Ziekte had enorme impact

De impact van het lange binnen zitten was groot. "Ik zit nu zeseneenhalve maand binnen. Stel je voor, in de gevangenis is het nóg kleiner. Soms word ik nu al helemaal gestoord", benadrukt de Rotterdammer. Toch ziet hij voorzichtig verbetering. "Afgelopen zondag heb ik voor het eerst zonder een rollator gelopen, vijftig meter naar buiten en weer terug. Ook al hebben we een sneeuwstorm… Als ik naar buiten kan, dan ga ik dat écht wel doen."

Boskamp kijkt inmiddels weer iets positiever naar de toekomst, al weet hij dat de volledige hersteltijd erg lang is (circa twee jaar). “Dinsdagochtend heb ik pillen gehad en ik kan mijn hand weer bewegen, dus dat is klasse”, zegt hij. En hoe zit het met zijn grote liefde Feyenoord? “Ik wilde drie weken geleden al gaan, maar dat mocht niet. Ik hoop dat ik tegen Go Ahead (15 februari, red.) weer op de tribune mag zitten. Je wordt helemaal gek van het binnen zitten”, besluit Boskamp.