Bij Chelsea is al jaren niks te gek. De club tikt lachend transferbedragen af voor spelers en ook in de luxueuze boxen is het aangenaam toeven. Dat ondervond Jan Boskamp aan den lijve, toen hij eens werd uitgenodigd door voormalig eigenaar Roman Abramovic.

Het komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Daarin gaat het eerst over de aanstaande transfer van Jorrel Hato, die naar verluidt voor meer dan 40 miljoen euro de overstap maakt van Ajax. "Ik vind het heel veel voor zo'n jongen", vindt oud-voetballer Wim Kieft. "Dat maakt Chelsea toch niet uit", valt presentator Michel van Egmond hem even in de rede.

Ajax in

"Het maakt tegenwoordig niet meer uit, want ze hebben zo veel geld in dat Engeland", gaat Kieft verder, waarna hij de vraag krijgt of Hato het gaat redden. "Er lopen er daar vier die hetzelfde kunnen. Ze kopen gewoon hele grote selecties tegenwoordig met al die wedstrijden. Als je Ajax bent en je zit in die situatie, dan kan je het beter maar doen", denkt Kieft over de grote verkoop

"En weet je wat het is Wim", haakt Van der Gijp in, "het is Chelsea. Het maakt zo’n club ook niet uit. Doe je hem voor 35 miljoen weg aan Nottingham Forest, hebben ze 15 miljoen verlies geleden. Het maakt daar niet uit. Er worden daar bedragen neergelegd voor spelers waar ik nog nooit van gehoord heb. Dat is toch ook geweldig", lacht hij.

'Hij zat bijna bij Abramovic op schoot'

Dan schiet bij Van Egmond te binnen dat de grootste knuffelbeer van Nederland, Jan Boskamp, daar vaak kwam in de tijd dat de Russische multimiljardair Roman Abramovic de baas was. "Die zat nog net niet op schoot bij hem", weet Van Egmond. "Abramovic ging er dan vanuit dat er tien mannen en twaalf vrouwen in de box zouden zitten. En dan nam die voor de mannen en vrouwen een tasje mee met een luchtje…", neemt Van der Gijp het woord.

"En een horloge van drie ton", onderbreekt Van Egmond hem even. "Da's lief hè", constateert Van der Gijp over het gebaar. Dan wil Kieft ook zijn zegje doen: "Nee maar luister, er zijn heel veel mensen rijk bij hem geworden. Die (Frank, red.) Arnesen (voormalig technisch directeur, red.) zat ook elke dag op die boot. De onvermijdelijke Piet de Visser (scout, red.) zat daar ook altijd."

Warme banden met Vitesse

Abramovic had destijds ook banden met Vitesse, waar hij in eigenaar Merab Jordania een goede vriend had zitten. Van der Gijp werd daar eens uitgenodigd, samen met Wilfred Genee en Johan Derksen. "Jan zei: het zijn aardige gasten, maar het zijn ook een beetje rare snuiters", blikt Gijp terug. Volgens het markante tv-gezicht had Abramovic een jong meisje ingehuurd met een kort Vitesse-shirtje en -broekje.

"Vond ik wel lekker. Ik heb niet veel van die wedstrijd gezien Wimpie", schaterlacht Van der Gijp. "Maar ik ging wel met een telefoonnummer naar huis", grapt hij.