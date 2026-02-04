Jan Boskamp kijkt met grote zorgen naar Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdammers begrijpt nauwelijks wat er de afgelopen weken is gebeurd met zijn cluppie en ziet een ploeg die volledig uit balans is geraakt. "Het kan zo niet verder", zegt Boskamp in gesprek met Sportnieuws.nl.

Feyenoord leverde zondagmiddag een wanvertoning. De ploeg van Robin van Persie stond na 17 minuten al met 3-0 achter tegen PSV. "Ik ben in de tweede helft gewoon naar Mathieu van der Poel gaan kijken. Dat heb ik nooit in mijn leven gedaan, maar we werden écht helemaal zoek gespeeld. We waren zeventien minuten bezig en al die mensen begonnen al tien, tien, tien te roepen. Meteen kwam die nachtmerrie weer", doelt hij op de historische 10-0 nederlaag van 2010.

'Ik zou me kapot schamen'

De Rotterdammer, die tussen 1966 en 1974 ruim honderd wedstrijden voor Feyenoord speelde, ziet vooral hoe hard het sportief is misgegaan. "Toen de ellende begon, stonden we nog acht punten voor op Ajax en gelijk met PSV. In de laatste periode hebben we gewoon negentien punten laten liggen. Dat kan gewoon niet. Het interesseert me ook helemaal niet dat PSV héél goed is. Het kan zo niet verder."

Sinds de elfde speelronde won Feyenoord nog maar vier keer en volgens Boskamp is dat terug te zien op het veld. "Het hangt gewoon als los zand aan elkaar. Als Feyenoord zondag verliest van FC Utrecht, dan breekt de pleuris uit." De oud-international vergelijkt de huidige situatie met vroeger en spaart de ploeg niet. "Als wij vroeger zo speelden, dan had je een probleem. Ik zou me kapot schamen om de supporters te groeten na de wedstrijd als we weer op ons flikker hadden gehad."

Van Persie ontslaan?

Boskamp vraagt zich af waar het misgaat binnen de club en kijkt daarbij niet alleen naar de trainer. "Dat zal niet veel nut hebben", zegt hij over een eventueel ontslag van Robin van Persie. "Je moet ook naar het materiaal kijken… Bij Larin en Bos dacht ik al: want zijn ze nou aan het doen, joh. Dus je kan je ook afvragen jongens: wie organiseert die transfers? Wij hebben blijkbaar niet meer de ambitie om kampioen te worden…"

Zorgen over Van Persie en staf

De 77-jarige Boskamp maakt zich wel grote zorgen over de positie van Van Persie binnen de spelersgroep. "Ik schrok me kapot wat Timbertje en de spelers zeggen die nu weg zijn bij de club. Daar komt echt geen positief woord uit. Je krijgt hetzelfde als wat je bij Heerenveen hebt meegemaakt. Ik weet niet of hij de kleedkamer nog heeft, maar als je negentien punten verliest…"

Eerder deze week zorgde ook Hugo Borst voor de nodige opschudding. De columnist stelde dat Van Persie volgens René Hake niet zou luisteren naar de staf en te boek staat als een gebrekkige communicator. Voor Boskamp is dat een zorgwekkend signaal. "Is dat écht zo? Als dat waar is, dan is het over. Dan moet de staf óf Robin weg", besluit hij.

